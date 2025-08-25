‘Sanat Karın Doyurmaz’ Lafı Tarih Oluyor! FED’in ‘İşgücü Piyasası’ Raporundan Çarpıcı Sonuç: Sanat Tarihi IN Mühendislik OUT

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de milyonlarca öğrenci üniversite tercihi için heyecanlı bir bekleyişe girmiş duruma. Ülkemizde sıklıkla kullanılan ‘Sanat karın doyurmaz’ lafı tarih oluyor. New York Federal Rezerv Bankası’ndan (FED) gelen son verilerde, 2023’te bilgisayar bilimleri mezunlarında işsizlik oranı, sanat tarihi mezunlarının iki katı çıktı. Verilere göre, antropoloji bölümü mezunları da zor iş buluyor, inşaat mühendisliği ve sağlık hizmetleri bölümü mezunları ise en düşük işsizlik oranlarına sahip durumda. Bu çarpıcı veriler üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler için iyi bir yol tarifesi olmuş olacak.

SANAT TARİHİ FAKÜLTESİ MEZUNLARI ARASINDA İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

FED tarafından son paylaşılan verilere göre; sanat tarihi fakültesi mezunları arasında işsizlik oranlarında düşüş olduğu görülüyor. İstihdam oranları açısından sanat tarihi mezunları biyoloji, reklamcılık, ceza adaleti ve eğitim bölümü mezunlarıyla hemen hemen aynı seviyede görülse de bu rakamlar sanat tarihi mezunlarının kendi sektörlerinde mi yoksa başka bir sektörde mi çalıştığına dair net bir bilgi sunmuyor. İşsizlik oranlarında Türkiye’deki tablo da FED’in rakamları ile benzerlik gösteriyor.

TÜİK’in 2011’de açıkladığı yıllık veriler, mezun olunan bölüme göre işsizlik oranında yüzde 19’la sanat bölümleri başı çektiğini göstermişti. 2018’deki bir raporda ise istihdam oranı en yüksek mesleklerde bilgisayar mühendisliği yüzde 79 ile veteriner hekimliğin ardından ikinci sırada yer alırken, sanat yüzde 17,8 ile en düşük istihdama sahip olmuştu.

BAŞKA ALANLARA YÖNELMİŞ DURUMDALAR

Sanat tarihi bölümlerinden mezun olanlar ilgili bakanlıklara bağlı müzelerin, koruma kurullarının, valiliklerin, belediyelerin yanı sıra küratörlük, sanat danışmanlığı, müzayede evleri, galeriler, kütüphaneler, arşivler, restorasyon şirketleri, sanat basını ve sanat merkezi gibi kültürel kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda iş bulabiliyor. Öte yandan sanat tarihi alanında diploma sahiplerinin çoğunluğunun üniversite diploması gerektirmeyen işlerde de çalıştığı biliniyor.

Eleştirel düşünme, görsel analiz, yabancı dil eğitimi ve kültürel mirasa ilişkin geniş bilgisi işverenlerin ilgisini çekiyor. Öte yandan FED’in yeni raporunda ortaya çıkan ‘sanat tarihi mezunlarında işsizlik oranlarının düştüğü’ tablosunda pandeminin etkisi de göze çarpıyor. İş ilan platformu Indeed’in verilerine göre, pandemi dönemini kapanmalarla geçiren sanat ve eğlence sektöründe istihdam Şubat 2020’de yüzde 24,2 azalmıştı. 2022’de ise patlama yaşandı, işe alımlar yüzde 6 oranında arttı.

Kaynak: KARAR