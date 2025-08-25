Babası Gibi Mimar Olacak... Nehir Zeyrek Yeditepe Üniversitesi'ni Kazandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Haziran'da Evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğmuştu.

KIZINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Babasının ani ölümüyle sarsılan 18 yaşındaki kızı Nehir Zeyrek, cenaze töreninin ardından sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu. Mesajında, "Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin." ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL SINAVDA YALNIZ BIRAKMADI

Babasının vefatından sadece 11 gün sonra üniversite sınavına giren Nehir Zeyrek’i, bu zorlu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel yalnız bırakmadı. Özel, sınav günü genç kıza eşlik etti.

'HEPİMİZİN GÖZÜ AYDIN'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, Nehir Zeyrek’in hangi üniversiteyi kazandığı belli oldu. CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın"

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Bugün açıklanan YKS sonuçlarına göre, Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşmeye hak kazandı. Babasının izinden gitmeyi amaçlayan Zeyrek, onun anısını mesleğiyle yaşatmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi