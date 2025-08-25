Lisede Skandal Liste! Kız-Erkek Ayrımı Yapan Kurallara Soruşturma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi hazırladığı okul kuralları listesi tartışma yarattı. Okul yönetimi, yeni dönemde kayıt yaptıracak öğrenciler için "Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar" başlığıyla 18 maddelik bir kurallar listesi yayımladı. Söz konusu listede yer alan bazı kurallar, erkek ve kız öğrenciler arasında ayrımcılığa neden olabilecek nitelikte bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel kuralları dışında kalan ifadeler, kamuoyunda tepkilere yol açarken, konuyla ilgili yetkililerden açıklama geldi.

'BAZI KURALLARIN AMACINI AŞTIĞI GÖRÜLDÜ'

Milli Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından uyulması gereken kurallara ilişkin olarak velilerin yazılı bir metin ile bilgilendirildiği anlaşılmıştır. İlgili metinde belirlendiği görülen kuralların; öğrencilerimizin birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmaları, olası yanlış anlamaların önlenmesi, öğrenciler arasında yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı sağlamayı amaçladığı anlaşılmış olup metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görülmüştür.

Söz konusu metinde yer alan tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir. Kurumlarımızın temel yaklaşımı; öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sağlamaya yönelik çaba göstermektir."

Okulun kurallarının yer aldığı liste

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki çeken kural listesinde öğrenciler arasında mesafe kurmayı teşvik eden, fiziksel temas ya da iletişimle ilgili cinsiyete dayalı kısıtlamalar dikkat çekti. Eğitim camiasından ve velilerden gelen tepkiler üzerine, okul yönetiminin yayımladığı listenin ardından ilgili kurumlarca inceleme ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu.