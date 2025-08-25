10 Yıl Önce Sırra Kadem Bastı, Korkunç Akıbeti Ortaya Çıktı! Öldürüp, 'Çin'e Gitti' Diye Ailesinden Para İstemişler

Yargıtay, 10 yıl önce yaşanan Emrah Dinçer cinayetiyle ilgili kararını verdi. 2015 yılında kaybolduktan 7 yıl sonra, kendisi için "Çin'e çalışmaya gitti" diyen akrabaları tarafından Niğde'de öldürülüp bir ahırın bahçesine gömüldüğü ortaya çıkan Emrah Dinçer cinayetinde 3 kişi tutuklandı.

Son Güncelleme:
10 Yıl Önce Sırra Kadem Bastı, Korkunç Akıbeti Ortaya Çıktı! Öldürüp, 'Çin'e Gitti' Diye Ailesinden Para İstemişler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

10 yıl önce yaşanan Emrah Dinçer cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılında eniştesi İsmet Özbudak'ın yanına gittikten sonra kendisinden haber alınmayan ve İsmet Özbudakın'ın sürekli "Emrah, Çin'e çalışmaya gitti" dediği Emrah Dinçer'in telefonundan baba Remzi Dinçer'e para isteyen mesajlar gönderildi.

BİR TANIK KONUŞTU

Sabah'ın haberine göre; soruşturma yeniden açıldığında, Emrah'ın telefonunun o dönemde Çin'den değil Niğde'den sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine Özbudak ailesi gözaltına alındı. Soruşturmada bir tanık, Dinçer'in Özbudak ailesi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

10 Yıl Önce Sırra Kadem Bastı, Korkunç Akıbeti Ortaya Çıktı! Öldürüp, 'Çin'e Gitti' Diye Ailesinden Para İstemişler - Resim : 1

İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Söz konusu ifadenin arkasından gerçekleştirilen kazı çalışmasında, Özbudaklara ait ahırın bahçesinde beton dökülmüş zemin altında bazı bulgular tespit edildi. Bu bulguların insan kemikleri ve kıyafet parçaları olduğu anlaşıldı.

Cinayet olduğu ortaya çıkan olayla ilgili karar veren Yargıtay; İsmet, Oğuzhan ve Ali Özbudak'ın tutuklanmasına karar verdi. Ailenin diğer bireylerinden Hülya ve Hamza Özbudak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kan Donduran Olay! Çiftlikten 6 Ceset ÇıktıKan Donduran Olay! Çiftlikten 6 Ceset ÇıktıDünya
Ev Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf EttiEv Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf EttiGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Cinayet Sivas
Son Güncelleme:
Sadece Bir Tablet Yetiyor! Saçlar 5 Gün Boyunca Ne Yağlanıyor Ne Kir Tutuyor Sadece Bir Tablet Yetiyor! Saçlar 5 Gün Boyunca Ne Yağlanıyor Ne Kir Tutuyor
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Milyonlarca Öğrenci Bekliyordu... YKS Tercih Sonuçları Açıklandı YKS Tercih Sonuçları Açıklandı
Sadece 10 Milyon Nüfusu Var Ama Bu Ülkede 840 Farklı Dil Konuşuluyor 10 Milyon Nüfusu, 840 Farklı Dili Var!
ÇOK OKUNANLAR
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar! Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar!
CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme: Ön Duruşma 21 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Çok Kuvvetli Olacak! İstanbul da Listede... Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Görüntüler Tepki Çekmişti... Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası: 'Kendimi İhbar Etmiş Oldum' Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası