10 Yıl Önce Sırra Kadem Bastı, Korkunç Akıbeti Ortaya Çıktı! Öldürüp, 'Çin'e Gitti' Diye Ailesinden Para İstemişler

10 yıl önce yaşanan Emrah Dinçer cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılında eniştesi İsmet Özbudak'ın yanına gittikten sonra kendisinden haber alınmayan ve İsmet Özbudakın'ın sürekli "Emrah, Çin'e çalışmaya gitti" dediği Emrah Dinçer'in telefonundan baba Remzi Dinçer'e para isteyen mesajlar gönderildi.

BİR TANIK KONUŞTU

Sabah'ın haberine göre; soruşturma yeniden açıldığında, Emrah'ın telefonunun o dönemde Çin'den değil Niğde'den sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine Özbudak ailesi gözaltına alındı. Soruşturmada bir tanık, Dinçer'in Özbudak ailesi tarafından öldürüldüğünü söyledi.

İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Söz konusu ifadenin arkasından gerçekleştirilen kazı çalışmasında, Özbudaklara ait ahırın bahçesinde beton dökülmüş zemin altında bazı bulgular tespit edildi. Bu bulguların insan kemikleri ve kıyafet parçaları olduğu anlaşıldı.

Cinayet olduğu ortaya çıkan olayla ilgili karar veren Yargıtay; İsmet, Oğuzhan ve Ali Özbudak'ın tutuklanmasına karar verdi. Ailenin diğer bireylerinden Hülya ve Hamza Özbudak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Sabah