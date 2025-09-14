Market Zincirinde Bakteri Tehlikesi! O Ürünleri Apar Topar Geri Çağırıyorlar! Bağırsakları Bitiyor, Böbrek Yetmezliğine Neden Oluyor

İngiltere'nin en ünlü süpermarket zinciri Sainsbury’s, iki ürününde bakteri riski tespit edildi. Yetkililer bu ürünleri apar topar geri çağırmaya başladı. Bu bakteri ciddi bağırsak enfeksiyonlarına ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Ünlü süpermarket zinciri Sainsbury’s, iki humus ürününü E. coli bakterisi riski nedeniyle geri çağırdı.

MARKET ZİNCİRİNDE BAKTERİ TEHLİKESİ! APAR TOPAR GERİ ÇAĞIRDILAR

Mynet'te yer alan habere göre; JS Classic Houmous (315g) ve JS Lemon & Coriander Houmous (200g) ürünlerinde, Shiga toksini üreten E. coli (STEC) bakterisi bulunabileceği açıklandı. Bu bakteri ciddi bağırsak enfeksiyonlarına ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Gıda Standartları Ajansı, bu ürünleri alan müşterilere yememeleri ve mağazaya geri getirerek para iadesi almaları çağrısında bulundu.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN BİLGİLERİ:

JS Classic Houmous 315g – Parti Kodu: 8001352 – Son Tüketim: 13 Eylül 2025

JS Lemon & Coriander Houmous 200g – Parti Kodu: 8062998 – Son Tüketim: 14 Eylül 2025

E. coli belirtileri arasında ishal, karın ağrısı, kanlı dışkı ve ciddi durumlarda böbrek yetmezliği bulunuyor.

GEÇMİŞTEKİ ÜRÜNLERİNDE DE YAŞANDI

Geçmişte de benzer olaylar yaşanmıştı. Bu yıl ABD’de bir McDonald’s şubesinde burgerden kaynaklı E. coli salgını sonrası bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Mynet

