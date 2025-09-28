İsmail Küçükkaya tv100 Ekranlarında! İlk Konuğu CHP Lideri Özgür Özel

Televizyon haberciliğinin deneyimli ismi İsmail Küçükkaya, 13. yayın sezonuna tv100 ekranlarında başlıyor. Başarılı ismin yeni programı "İsmail Küçükkaya ile Yenigün", 29 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her sabah saat 08.00'de izleyiciyle buluşacak.

Geniş yelpazede ses verdiği konukları, kamuoyunu etkileyen analizleriyle televizyon ekranlarının en başarılı isimleri arasında yer alan ünlü gazeteci ve haber sunucusu İsmail Küçükkaya, yeni adresinde Türkiye'nin gündemini şekillendirmeye devam edecek.

İsmail Küçükkaya

Usta isim, 29 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her sabah saat 08.00'de izleyiciye ‘Merhaba’ diyecek.

İLK KONUK ÖZGÜR ÖZEL

“İsmail Küçükkaya ile Yenigün” programının ilk yayın konuğu ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel olacak.

HER SABAH EKRANLARDA

Özgür Özel, memleketi Manisa’dan canlı yayına katılarak kurultay süreci, belediyelere yönelik operasyonlar ve muhtemel Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi kritik başlıklarda soruları yanıtlayacak.

Türkiye'nin sıcak gündemine ışık tutmaya hazırlanan program, tv100 ekranlarında hafta içi her sabah izleyicilere yeni bir günün kapılarını aralayacak.

