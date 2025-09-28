Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu: Son Durak İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Beklenen tarih ise belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, trenin Paris'ten başlayan seferinin 1 Ekim'de İstanbul'a ulaşacağını duyurdu.

AVRUPA'NIN NOSTALJİK TRENİ İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın en prestijli trenlerinden biri olan Venice Simplon Orient Ekspres'in bu yıl ikinci kez Türkiye'ye geleceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, trenin bu yılki ilk seferini 4 Haziran'da Türkiye'ye giriş yaparak gerçekleştirdiğini ve 6 Haziran tarihinde İstanbul'dan ayrıldığını hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, "Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ülkemize ulaşacak. 1 Ekim 2025 tarihinde saat 08.00'de Türkiye'ye giriş yapacak tren, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak" dedi.

16 VAGONDAN ULAŞIYOR! SON DURAK İSTANBUL OLACAK

Venice Simplon Orient Express'in toplam 16 vagondan oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İstanbul'a trenle gelen yolcular dönüşlerini uçakla yapıyor. İstanbul-Paris seferine ise yeni bir yolcu grubu katılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

