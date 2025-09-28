Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti

Yazar, şair ve düşünce insanı Yavuz Bülent Bakiler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 89 yaşında gözlerini yuman Bakiler, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü kazanmıştı. Peki, Yavuz Bülent Bakiler kimdir, neden öldü? Yavuz Bülent Bakiler kaç yaşındaydı?

Son Güncelleme:
Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk diline olan hassasiyetiyle tanınan usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakiler'in cenaze programına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özellikle "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" isimli şiiriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler Türkçeye hakimiyeti ve milli duruşuyla sadece Türkiye değil tüm Türk dünyası tarafından sevilen bir şairdi.

Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti - Resim : 1
Yavuz Bülent Bakiler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi edebiyatçı Yavuz Bülent Bakiler’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum.

Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin."

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?

Yavuz Bülent Bâkiler, 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Ailesi Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden göç etmiş bir ailedir. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamlamış, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1960 yılında bitirmiştir. 89 yaşında olan Yavuz Bülent Bâkiler, uzun yıllardır edebiyat dünyasında aktif bir şekilde yer aldı. Sivas doğumlu olan Bâkiler'in ailesi Azerbaycan kökenlidir. Bu köken onun edebi ve kültürel perspektifini de etkilemiştir.

Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti - Resim : 3

YAVUZ BÜLENT BAKİLER NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Türk edebiyatının usta ismi Yavuz Bülent Bakiler, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakiler'in cenaze programına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Özellikle "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" isimli şiiriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler Türkçeye hakimiyeti ve milli duruşuyla sadece Türkiye değil tüm Türk dünyası tarafından sevilen bir şairdi.

İstanbul Valisi Davut Gül de X hesabından yaptığı paylaşımla Bakiler’in vefatını duyurdu. Gül, "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler’in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ölüm Sanat
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Korkutan Kütahya Depremi Sonrası Uzmanlardan Kritik Uyarı: 'Daha Büyüğünün Habercisi Olabilir' Korkutan Deprem Sonrası Uzmanlardan Kritik Uyarı
Fenerbahçe 6.7'lik Depremle Sallanıyor! Bu İtiraf Çok Konuşulur: Tedesco'nun Ne Yaptığını Yardımcısı Açıkladı Fenerbahçe'yi Karıştıracak İtiraf
Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı: Emeklilikte Bu Hatayı Yaparsanız 400 Bin Liranız Çöp Oluyor Emeklilere Kritik Uyarı, 400 Bin Lirasınız Çöp Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Fenerbahçe'de Cep Yakan Fatura! Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı Tedesco'nun Tazminatı Ortaya Çıktı
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında