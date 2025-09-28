Edebiyat Dünyasını Yasa Boğan Haber! Yavuz Bülent Bakiler Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk diline olan hassasiyetiyle tanınan usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakiler'in cenaze programına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özellikle "Şaşırdım Kaldım İşte Bilmem Ki Nemsin" isimli şiiriyle tanınan şair Yavuz Bülent Bakiler Türkçeye hakimiyeti ve milli duruşuyla sadece Türkiye değil tüm Türk dünyası tarafından sevilen bir şairdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi edebiyatçı Yavuz Bülent Bakiler’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

"Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum.

Merhum Bakiler’e Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin."

Yavuz Bülent Bâkiler, 23 Nisan 1936 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Ailesi Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden göç etmiş bir ailedir. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamlamış, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1960 yılında bitirmiştir. 89 yaşında olan Yavuz Bülent Bâkiler, uzun yıllardır edebiyat dünyasında aktif bir şekilde yer aldı. Sivas doğumlu olan Bâkiler'in ailesi Azerbaycan kökenlidir. Bu köken onun edebi ve kültürel perspektifini de etkilemiştir.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

İstanbul Valisi Davut Gül de X hesabından yaptığı paylaşımla Bakiler’in vefatını duyurdu. Gül, "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler’in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

