Meteoroloji'den İstanbul İçin Alarm! Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, megakentte bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış görüleceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin raporları sonrasında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, sağanak yağış uyarısında bulundu. Merkezden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerine kadar Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un her iki yakasının kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda; etkili olacak sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların muhtemel olduğu ve bunlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

28 EYLÜL PAZAR BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu gece saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak: AA

