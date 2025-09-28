Meteoroloji'den İstanbul İçin Alarm! Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, megakentte bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış görüleceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin raporları sonrasında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, sağanak yağış uyarısında bulundu. Merkezden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerine kadar Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un her iki yakasının kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda; etkili olacak sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların muhtemel olduğu ve bunlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
28 EYLÜL PAZAR BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu gece saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: AA