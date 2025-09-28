‘Arabeskin Kraliçesi’ Güllü'nün Ölümünde Çarpıcı Detay! Olay Yeri Raporu Ortaya Çıktı

Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada olay yeri inceleme raporu tamamlandı. Parkelerin kaygan olduğuna dikkat çekilen raporda, parkelerin yakın zamanda cilalandığı, ayrıca evde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Son Güncelleme:
‘Arabeskin Kraliçesi’ Güllü'nün Ölümünde Çarpıcı Detay! Olay Yeri Raporu Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabeskin Kraliçesi’ olarak nam salan ünlü sanatçı Güllü’nün ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü’nün evinde yapılan incelemeye ilişkin olay yeri inceleme raporu tamamlandı.

‘Arabeskin Kraliçesi’ Güllü'nün Ölümünde Çarpıcı Detay! Olay Yeri Raporu Ortaya Çıktı - Resim : 1
Güllü'nün düştüğü pencerenin görüntüsü

"PARKELER CİLALANMIŞ"

Edinilen bilgilere göre, olay yeri inceleme ekipleri, sanatçının düştüğü odada yaptıkları çalışmalarda parkelerin oldukça kaygan olduğunu ve camın yer seviyesine çok yakın olduğunu belirledi.
Raporda, parkelerin yakın zamanda cilalandığı, ayrıca evde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

‘Arabeskin Kraliçesi’ Güllü'nün Ölümünde Çarpıcı Detay! Olay Yeri Raporu Ortaya Çıktı - Resim : 2
Güllü'nün hayatını kaybettiği apartman

"TUTUNARAK İLERLEDİLER"

Basına yansıyan bilgilere göre, uzman ekipler olay yerinde yürürken bile kaymamak için duvarlara tutunmak zorunda kaldı. Bu durumun, sanatçının düşmesine yol açan önemli faktörlerden biri olabileceği düşünülüyor.

Özellikle pencerenin insan boyuna göre alçakta olması, kazanın meydana gelme ihtimalini artıran başka bir unsur olarak değerlendiriliyor.

‘Arabeskin Kraliçesi’ Güllü'nün Ölümünde Çarpıcı Detay! Olay Yeri Raporu Ortaya Çıktı - Resim : 3

GİRİŞ KAPISINA ŞİFRELİ KİLİT TAKILMIŞ

Raporda ayrıca, Güllü’nün kısa süre önce evinin güvenliğini artırmak için şifreli kapı kilidi taktırdığı ve evde bazı tadilatların yapıldığı bilgisine de yer verildi.

'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel OlduMagazin

Son Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya ÇıktıSon Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel

Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında!Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında!Gündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
arabesk Güllü Yalova
Son Güncelleme:
Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu: Son Durak İstanbul Avrupa’nın Nostaljik Treni İkinci Kez Türkiye'ye Geliyor
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
Meteoroloji'den İstanbul İçin Alarm! Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor Kuvvetli Sağanak Yağış Geliyor
Adana'da Tefeci Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı Adana'da Tefeci Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Kütahya'da Şiddetli Deprem! İstanbul ve Çevre İller de Sallandı Kütahya'da Şiddetli Deprem!
Kimse Bilmiyordu, Menajeri Açıkladı: Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek! Güllü'nün Ölümüyle İlgili Şok Gerçek
Ve Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı! Taraftarı Şaşkına Çeviren Anlaşma Victor Osimhen Resmen İmzayı Attı
Fenerbahçe'de Dananın Kuyruğu Kopuyor! Tek Seçeneği Kazanmak: Tedesco İçin Kader Gecesi Tedesco İçin Kader Gecesi
Marmara’nın Röntgeni Çekildi, Ne Deprem Ne de Sel… 1,6 Milyon Kişi Risk Altında Marmara’nın Röntgeni Çekildi, 1,6 Milyon Kişi Risk Altında