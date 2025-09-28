‘Arabeskin Kraliçesi’ Güllü'nün Ölümünde Çarpıcı Detay! Olay Yeri Raporu Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Arabeskin Kraliçesi’ olarak nam salan ünlü sanatçı Güllü’nün ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü’nün evinde yapılan incelemeye ilişkin olay yeri inceleme raporu tamamlandı.

Güllü'nün düştüğü pencerenin görüntüsü

"PARKELER CİLALANMIŞ"

Edinilen bilgilere göre, olay yeri inceleme ekipleri, sanatçının düştüğü odada yaptıkları çalışmalarda parkelerin oldukça kaygan olduğunu ve camın yer seviyesine çok yakın olduğunu belirledi.

Raporda, parkelerin yakın zamanda cilalandığı, ayrıca evde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Güllü'nün hayatını kaybettiği apartman

"TUTUNARAK İLERLEDİLER"

Basına yansıyan bilgilere göre, uzman ekipler olay yerinde yürürken bile kaymamak için duvarlara tutunmak zorunda kaldı. Bu durumun, sanatçının düşmesine yol açan önemli faktörlerden biri olabileceği düşünülüyor.

Özellikle pencerenin insan boyuna göre alçakta olması, kazanın meydana gelme ihtimalini artıran başka bir unsur olarak değerlendiriliyor.

GİRİŞ KAPISINA ŞİFRELİ KİLİT TAKILMIŞ

Raporda ayrıca, Güllü’nün kısa süre önce evinin güvenliğini artırmak için şifreli kapı kilidi taktırdığı ve evde bazı tadilatların yapıldığı bilgisine de yer verildi.

