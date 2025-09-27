'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu

‘Arabeskin Kraliçesi’ olarak adlandırılan usta sanatçı Güllü’nün cenazesi Tuzla Sultan Birinci Ahmet Camii’ne getirildi. Güllü’nün tabutu başında gözyaşlarına boğulan kızının feryadı yürekleri dağladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin güçlü seslerinden ‘Güllü’ olarak ün salan sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'inci katındaki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti.

Ölümü sevenlerini yasa boğan usta sanatçı Güllü, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tuzla Sultan Birinci Ahmet Camii’ne getirildi.

'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 1
Cenazede Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem tabut başında fenalık geçirdi

'ANNEM GİTTİ BABA'

Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter, cenaze törenine katıldı. Babasına sıkı sıkı sarılan Tuyan Ülken 'Annem gitti baba' diyerek gözyaşı döktü.

'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 2

'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 3
Güllü'nün cenazesinde gözyaşları sel oldu

Cenaze teslimi sırasında Güllü’nün kızı Tuyam Ülkem ve ablası fenalık geçirerek bayıldı. Ünlü sanatçının tabutuna sarılarak dakikalarca ağlayan kızı ‘Annem gitti baba’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.

'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 4
Güllü'nün düşmeden önce kaydedilen son görüntüsü

NELER OLMUŞTU?

Usta sanatçı Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde gece saat 01.28 sıralarında evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünü oğlu Tuğberk Yavuz duyurarak, intihar iddialarını yalanladı.

'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 5
Oğlu 'intihar' iddialarını yalanladı

Sanatçının ölmeden önceki son anlarına ilişkin ev içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Güllü’nün odadan çıkarak kapalı terasa geçtiği, bir süre sonra ise düşme seslerinin duyulduğu görüldü. Kameraya yansıyan kayıtlarda, sanatçının kızı ile kızının arkadaşının panikle evden çıkarak aşağı indiği anlar yer aldı.

'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 6

Sanatçının ölmeden bir gün önce evine kapı taktırdığı ve kendini daha güvende hissettiğini söylediği görüntüler de ortaya çıkmıştı.

'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 7

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, 15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğdu. Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek müzik hayatına başladı. 1988'de 15 yaşındayken düğün salonlarında sahne aldı.

'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu - Resim : 8

Yaşı küçük olduğu için gazinolarda çalışması mümkün olmayınca bir süre eğitimine devam etti. Ancak ailesinin maddi imkânları nedeniyle okulu bırakarak şarkıcılık yapmayı sürdürdü.

1990'larda "Kasımpaşalı Güllü" adıyla tanındı. Roman havaları ve yayımladığı albümlerle adını duyurdu. Evliliği sonrası bir süre sahnelere ara verdi. İki çocuğu oldu. 2000 yılında boşanmasının ardından müzik kariyerine geri döndü. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına girerek hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güllü'nün Vefatı Sonrası Yeşim Salkım İsyan Etti! 'Ölünce Dövünüyorsunuz'Güllü'nün Vefatı Sonrası Yeşim Salkım İsyan Etti! 'Ölünce Dövünüyorsunuz'Magazin

Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında!Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında!Gündem

Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli ÖlümüÜnlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli ÖlümüKültür - Sanat

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Güllü arabesk
Son Güncelleme:
Organize İşler: Karun Hazinesi’nde Şok Ayrılık! Dizi Başlamadan Kadrodan Çıkarıldı, Yerine Bakın Kim Geldi Dizi Başlamadan Son Anda Kadrodan Çıkarıldı
Alman Otomobil Devinden Flaş Karar! 196 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı 196 Binden Fazla Araç Geri Çağırılmaya Başlandı
Ne Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden Kriz Ne Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden Kriz
Kimse Ne Olduğunu Anlamadı! Taylor Swift'ten Selena Gomez'in Düğününe Olaylı Giriş Taylor Swift'ten Yılın Düğününe Olaylı Giriş
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında! Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun' Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun'
Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı