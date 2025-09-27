'Arabeskin Kraliçesi' Güllü'ye Acı Veda! Tabutu Başında Gözyaşları Sel Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin güçlü seslerinden ‘Güllü’ olarak ün salan sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'inci katındaki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti.

Ölümü sevenlerini yasa boğan usta sanatçı Güllü, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tuzla Sultan Birinci Ahmet Camii’ne getirildi.

🔴Tuzla Sultan Birinci Ahmet Camii’nde son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem ayakta durmakta güçlük çekti#Güllü'nün kızının kısılan sesi ile ağabeyine bakarak ağladığı anlar yürekleri dağladı pic.twitter.com/9LWXljua8E — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 27, 2025

Cenazede Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem tabut başında fenalık geçirdi

'ANNEM GİTTİ BABA'

Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter, cenaze törenine katıldı. Babasına sıkı sıkı sarılan Tuyan Ülken 'Annem gitti baba' diyerek gözyaşı döktü.

📍'Arabeskin Kraliçesi’ olarak adlandırılan usta sanatçı Güllü’nün cenazesi Tuzla Sultan Birinci Ahmet Camii’ne getirildi



📍#Güllü’nün tabutu başında gözyaşlarına boğulan kızının feryadı, yürekleri dağladı https://t.co/SVy7mR9paC pic.twitter.com/nYFOE0ITIV — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 27, 2025

Güllü'nün cenazesinde gözyaşları sel oldu

Cenaze teslimi sırasında Güllü’nün kızı Tuyam Ülkem ve ablası fenalık geçirerek bayıldı. Ünlü sanatçının tabutuna sarılarak dakikalarca ağlayan kızı ‘Annem gitti baba’ diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Güllü'nün düşmeden önce kaydedilen son görüntüsü

NELER OLMUŞTU?

Usta sanatçı Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde gece saat 01.28 sıralarında evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünü oğlu Tuğberk Yavuz duyurarak, intihar iddialarını yalanladı.

Oğlu 'intihar' iddialarını yalanladı

Sanatçının ölmeden önceki son anlarına ilişkin ev içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Güllü’nün odadan çıkarak kapalı terasa geçtiği, bir süre sonra ise düşme seslerinin duyulduğu görüldü. Kameraya yansıyan kayıtlarda, sanatçının kızı ile kızının arkadaşının panikle evden çıkarak aşağı indiği anlar yer aldı.

Sanatçının ölmeden bir gün önce evine kapı taktırdığı ve kendini daha güvende hissettiğini söylediği görüntüler de ortaya çıkmıştı.

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, 15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğdu. Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek müzik hayatına başladı. 1988'de 15 yaşındayken düğün salonlarında sahne aldı.

Yaşı küçük olduğu için gazinolarda çalışması mümkün olmayınca bir süre eğitimine devam etti. Ancak ailesinin maddi imkânları nedeniyle okulu bırakarak şarkıcılık yapmayı sürdürdü.

1990'larda "Kasımpaşalı Güllü" adıyla tanındı. Roman havaları ve yayımladığı albümlerle adını duyurdu. Evliliği sonrası bir süre sahnelere ara verdi. İki çocuğu oldu. 2000 yılında boşanmasının ardından müzik kariyerine geri döndü. 2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına girerek hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Haber Merkezi