Kimse Ne Olduğunu Anlamadı! Taylor Swift'ten Selena Gomez'in Düğününe Olaylı Giriş

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, "I Said I Love You First" albümü, "Only Murders in the Building" dizisi ve Rare Beauty adlı güzellik markasının başarısıyla son yıllarda kariyerinde başarıdan başarıya koşuyor. "Emilia Perez" filmiyle de geçen yıl Cannes Film Festivali'nden ödül alıp Oscar Ödülleri'nde de adından söz ettiren Gomez, özel hayatında da mutluluğu yakaladı.

İki yıldır ünlü müzik prodüktörü Benny Blanco ile aşk yaşayan 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl aldığı evlilik teklifinin arkasından sonunda bugün dünyaevine giriyor. Los Angeles'ta gerçekleşecek görkemli düğün, alınan büyük güvenlik önlemleri ve yıldız konuklarıyla magazin basınının gündemine otururken, ünlü isimler düğünün gerçekleşeceği bölgede bir otelde konaklayacak.

ŞEMSİYELERLE SAKLANDI

Selena Gomez'in gençliğinden beri en yakın arkadaşı olan ABD'li pop yıldızı Taylor Swift'in de düğünün en dikkat çeken konuğu olması bekleniyordu. Swift, Selena Gomez'in düğününün yapılacağı alana birkaç saat önce özel jetiyle iniş yaptı. Ünlü şarkıcının magazin basınına görüntü vermemek için şemsiyelerle saklanması sosyal medyada çok konuşuldu.

DİĞER KONUKLARLA KALMAYACAK

Taylor Swift'in nişanlısı Travis Kelce'nin düğüne katılması beklenmezken, dünyanın en ünlü isimlerinden olan Grammy şarkıcının, güvenlik nedeniyle diğer konuklar için kapatılan otel yerine ayrı özel bir evde kalacağı öğrenildi.

