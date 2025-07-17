Yılın Düğününün Tarihi Belli Oldu! Selena Gomez ile Benny Blanco Evleniyor: İşte Ünlüler Geçidi Davetli Listesi...

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Çocukluğundan beri oyunculuk ve şarkıcılık yaparak jenerasyonunun en popüler isimlerinden biri olan Selena Gomez, uzun yıllar mücadele ettiği Lupus hastalığı nedeniyle böbrek nakli olması ve özel hayatında geçirdiği sancılı süreç nedeniyle uzun zaman mutluluğu yakalayamadı. Sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlatan ünlü şarkıcı, sonunda aşkı da buldu.

ABD'li müzik prodüktörü Benny Blanco ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan 32 yaşındaki Selena Gomez, geçtiğimiz aralık ayında da sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Nişan yüzüğü çok beğenilen ve markiz kesim yüzükleri popüler hale getiren Gomez, her fırsatta ne kadar mutlu olduğunu dile getirirken, düğün için de bir tarih belirledi.

İKİ KÜLTÜRÜN İZLERİNİ TAŞIYACAK

Eylül ayında Benny Blanco ile evlenmeyi planlayan Selena Gomez'in tasarladığı düğünle ilgili ayrıntılar da belli oldu. California'nın Santa Barbara kentindeki Montecito'da iki gün sürmesi planlanan düğünde hem Gomez'in yetiştiği Hristiyan kültürünün hem de Blanco'nun geldiği Yahudi kültürünün izleri olacağı belirtiliyor.

Davetlilerin düğün için seyahat edip bir gece de ayarlanan otelde konaklayacağı ifade edilirken, bu ünlülerle dolu davetli listesi de ortaya çıktı. Ünlü çiftin düğününe Taylor Swift, Travis Kelce, Camila Cabello, Billie Eilish, Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short, Meryl Streep, ve Delevingne gibi pek çok yıldız ismin katılacağı öğrenildi.

Taylor Swift, Travis Kelce

Kaynak: Haber Merkezi