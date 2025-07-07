Justin Bieber Tek Hamlesiyle Yine Ortalığı Karıştırdı! Hailey Bieber Paylaşımı Olay Oldu

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2010'lu yılların en popüler pop yıldızlarından olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, bir dönem her hareketiyle tüm dünyada fırtınalara estirse de son yıllarda daha durgun bir dönemden geçiyor. Elbette kariyerinde geçirdiği bu durgun dönem, özel hayatında ise tam tersi yönde seyrediyor. Ünlü şarkıcı, bir süredir psikolojik sorunları ve evliliğindeki çalkantılı durumla magazin gündemine geliyor.

Kendisi gibi bir çocuk ünlü olan Selena Gomez ile yaklaşık 8 yıllık inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan, ardından 2018 yılında Hailey Bieber ile dünyaevine girerek geçmişe bir sünger çeken Justin Bieber'ın, ilk yıllarında da sancılı olduğunu itiraf ettiği evliliğinde zor günler geçirdiği söyleniyordu. İflas ettiği ve bu yüzden eşi Hailey Bieber'ın Rhode markasını sattığı iddia edilen 31 yaşındaki Bieber, dikkat çeken bir hamle yaptı.

TEK FOTOĞRAFLA CEVAP VERDİ

Geçtiğimiz yıl Jack Blues adında bir erkek çocuk sahibi olan ünlü çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve evliliklerine bir şans daha verip vermeyeceğinin belli olmadığı öne sürülürken, ünlü şarkıcı son sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha magazin gündemini salladı. Instagram hesabından eşi Hailey Bieber ile romantik bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, iddialara son noktayı koymuş oldu.

Bir süredir sosyal medya üzerinden göndermeler yaptığı söylenen eşine sarıldığı bir fotoğraf paylaşan Justin Bieber, "Sonsuza dek ve her zaman benim" notunu düştü. Kanadalı şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri ikilinin yeniden bir arada olmasına çok sevindiklerini söylerken, kimileri de "Demek ki aralarını düzeltmişler" yorumunu yaptı.