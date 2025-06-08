Justin Bieber’dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Paylaşım! 'Hailey Bieber’i Çıldırtacak'...

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Son zamanlarda birbirinden ilginç videoları ve sosyal medya paylaşımları ile gündem olan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, şoke eden bir paylaşıma daha imza attı. Bieber ‘Keşke onu hiç tanımasaydım. Onu bu kadar çok seviyor olsam da, artık başka birine ait’ sözlerini paylaşması eski sevgilisi Selena Gomez’e gönderme mi yapıyor yorumlarını beraberinde getirdi.

Amerikalı şarkıcı Selena Gomez ile uzun yıllar süren ilişkisini noktaladıktan sonra 2018 yılında model Hailey Bieber ile evlenen ünlü şarkıcı ve evliliği magazin gündeminden hiç düşmedi. Bir bebek sahibi olan çiftin mutluluğuna gölge düştü.

DAMGA VURAN PAYLAŞIM

Dünyaca ünlü şarkıcı, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekerken, paylaşımların eski sevgilisi Selena Gomez’in Benny Blanco’dan evlilik teklifi alması sonrasında artması çok konuşuldu.

SELENA’YI UNUTAMADI MI?

Justin Bieber, Instagram hesabından bomba bir paylaşım daha yaptı. Ünlü şarkıcının paylaştığı şarkı sözleri sosyal medyayı karıştırdı.

Bieber, hesabından ‘Belki başka bir hayatta her şey ikimizin de istediği gibi olabilirdi. Keşke onu hiç tanımasaydım. Onu bu kadar çok seviyor olsam da, artık başka birine ait’ sözlerinin yer aldığı bir şarkı paylaştı.

Gündem olan paylaşımın Selena Gomez’e yapıldığı düşünülürken, ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım gelmedi.