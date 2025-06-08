Justin Bieber’dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Paylaşım! 'Hailey Bieber’i Çıldırtacak'...

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın Instagram hesabından paylaştığı şarkı sosyal medyaya damga vurdu. Herkes Selena Gomez’i işaret ederken gözler, Hailey Bieber’a çevrildi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Justin Bieber’dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Paylaşım! 'Hailey Bieber’i Çıldırtacak'...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son zamanlarda birbirinden ilginç videoları ve sosyal medya paylaşımları ile gündem olan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, şoke eden bir paylaşıma daha imza attı. Bieber ‘Keşke onu hiç tanımasaydım. Onu bu kadar çok seviyor olsam da, artık başka birine ait’ sözlerini paylaşması eski sevgilisi Selena Gomez’e gönderme mi yapıyor yorumlarını beraberinde getirdi.

Justin Bieber’dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Paylaşım! 'Hailey Bieber’i Çıldırtacak'... - Resim : 1

Amerikalı şarkıcı Selena Gomez ile uzun yıllar süren ilişkisini noktaladıktan sonra 2018 yılında model Hailey Bieber ile evlenen ünlü şarkıcı ve evliliği magazin gündeminden hiç düşmedi. Bir bebek sahibi olan çiftin mutluluğuna gölge düştü.

Justin Bieber’dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Paylaşım! 'Hailey Bieber’i Çıldırtacak'... - Resim : 2

DAMGA VURAN PAYLAŞIM

Dünyaca ünlü şarkıcı, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı sıra dışı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekerken, paylaşımların eski sevgilisi Selena Gomez’in Benny Blanco’dan evlilik teklifi alması sonrasında artması çok konuşuldu.

Justin Bieber’dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Paylaşım! 'Hailey Bieber’i Çıldırtacak'... - Resim : 3

SELENA’YI UNUTAMADI MI?

Justin Bieber, Instagram hesabından bomba bir paylaşım daha yaptı. Ünlü şarkıcının paylaştığı şarkı sözleri sosyal medyayı karıştırdı.

Bieber, hesabından ‘Belki başka bir hayatta her şey ikimizin de istediği gibi olabilirdi. Keşke onu hiç tanımasaydım. Onu bu kadar çok seviyor olsam da, artık başka birine ait’ sözlerinin yer aldığı bir şarkı paylaştı.

Gündem olan paylaşımın Selena Gomez’e yapıldığı düşünülürken, ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım gelmedi.

Hailey Bieber'den Güzellik Hamlesi! Makyaj Markasını Servet Karşılığı SattıHailey Bieber'den Güzellik Hamlesi! Makyaj Markasını Servet Karşılığı SattıDünya

Hailey Bieber’in Yaptırdığı Büyü Sosyal Medyada Damga Vurdu! Yanından Hiç Ayırmıyor Çantasında TaşıyorHailey Bieber’in Yaptırdığı Büyü Sosyal Medyada Damga Vurdu! Yanından Hiç Ayırmıyor Çantasında TaşıyorMagazin

Etiketler
Justin Bieber Selena Gomez
Son Güncelleme:
50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları 50 Güne Kadar Tazeliğini Koruyor: Yeşillikleri Evde Saklamanın Püf Noktaları
8 Haziran 2025 Burç Yorumları: Hayatın Her Alanında Yeni Kapıların Açıldığı Bir Gün Olacak 8 Haziran 2025 Burç Yorumları: Hayatın Her Alanında Yeni Kapıların Açıldığı Bir Gün Olacak
Mikonos’ta Usain Bolt Rüzgarı: Tatil Pozlarına Beğeni Yağdı Mikonos’ta Usain Bolt Rüzgarı
Şarkıcı Doğuş ve Eşinin Acı Kaybı! Aldıkları Ölüm Haberiyle Sarsıldılar Doğuş ve Eşinin Acı Günü
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Ehliyetlerde Artık Her Yıl Zorunlu Olacak
Meteoroloji İl İl Uyardı: Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor Güneşe Kanmayın, Sağanak Yağış Geliyor
SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku SSK, BağKur, Emekli Sandığı... Milyonlarca Emekliye Temmuz Şoku
TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu: Dev Firma İflas Etti! TOGG ve Ford’un Üretim Hattını Kurmuştu, İflas Etti!
Elektrikli Otomobilde Türklerin Gözdesi Belli Oldu: Kapış Kapış Satılıyor Elektrikli Otomobilde Türklerin Gözdesi Belli Oldu: Kapış Kapış Satılıyor