Ünlü Şarkıcı Connie Francis Hayatını Kaybetti: 'Pretty Little Baby' Yeniden Listelerde

"Pretty Little Baby" şarkısıyla hala akıllarda olan ABD'li Connie Francis, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Francis, ölümünün ardından şarkılarıyla yeniden müzik listelerine giriş yaptı.

Ünlü Şarkıcı Connie Francis Hayatını Kaybetti: 'Pretty Little Baby' Yeniden Listelerde
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"Pretty Little Baby" şarkısıyla tanınan ABD'li şarkıcı Connie Francis, 16 Temmuz 2025 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcının vefat haberini yakın arkadaşı Ron Roberts verdi.

Roberts, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Size bu üzücü haberi vermekten dolayı son derece kırgınım ve büyük bir hüzün içindeyim" sözlerine yer verdi.

LİSTELERE YENİDEN GİRDİ

Connie Francis’in 1962 tarihli parçası "Pretty Little Baby", sanatçının vefatı sonrası yıllar sonra hem ABD hem de İngiltere müzik listelerinde üst sıralara yerleşti.

Connie Francis, 1950’ler ve 60’larda "Stupid Cupid", "Lipstick on Your Collar", "Who’s Sorry Now" ve "Where the Boys Are" gibi şarkılarıyla büyük bir kitle sahibi omuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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