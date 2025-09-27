Organize İşler: Karun Hazinesi’nde Şok Ayrılık! Dizi Başlamadan Kadrodan Çıkarıldı, Yerine Bakın Kim Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir hazırlıkları devam eden Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi, Ekim ayında sete çıkmaya hazırlanıyor. Ancak dizi başlamadan önce dikkat çeken bir oyuncu değişikliği gündeme geldi.

BURCU ÖZBERK SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Burcu Özberk

Ceylan karakteri için adı geçen ve rolü üstlenmesi beklenen Burcu Özberk, son anda projeden ayrıldığını duyurdu. Özberk yaptığı açıklamada Yılmaz Erdoğan’ın, dizide eski kadroyla devam etme kararı aldığını belirtti.

EZGİ MOLA DİZİYE KATILDI

Özberk’in ayrılığının ardından yerine sürpriz bir isim geldi. Serinin “Sazan Sarmalı” filminde Asım Noyan’ın (Yılmaz Erdoğan) partneri Lerzan karakterini canlandıran Ezgi Mola, dizi versiyonu için resmi olarak kadroya katıldı.

Ezgi Mola

EKİM’DE SETE ÇIKIYOR

Organize İşler serisinin yeni bölümü “Karun Hazinesi” adıyla bu kez dizi formatında izleyiciyle buluşacak. Çekimler Ekim ayında başlayacak ve proje Netflix ekranlarında yayınlanacak.

