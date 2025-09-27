Organize İşler: Karun Hazinesi’nde Şok Ayrılık! Dizi Başlamadan Kadrodan Çıkarıldı, Yerine Bakın Kim Geldi

Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için çekeceği Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde sürpriz gelişme yaşandı. Sete çıkmaya hazırlanan Burcu Özberk son anda projeden ayrıldı, yerine Ezgi Mola kadroya katıldı.

Son Güncelleme:
Organize İşler: Karun Hazinesi’nde Şok Ayrılık! Dizi Başlamadan Kadrodan Çıkarıldı, Yerine Bakın Kim Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir hazırlıkları devam eden Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi, Ekim ayında sete çıkmaya hazırlanıyor. Ancak dizi başlamadan önce dikkat çeken bir oyuncu değişikliği gündeme geldi.

BURCU ÖZBERK SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Organize İşler: Karun Hazinesi’nde Şok Ayrılık! Dizi Başlamadan Kadrodan Çıkarıldı, Yerine Bakın Kim Geldi - Resim : 1
Burcu Özberk

Ceylan karakteri için adı geçen ve rolü üstlenmesi beklenen Burcu Özberk, son anda projeden ayrıldığını duyurdu. Özberk yaptığı açıklamada Yılmaz Erdoğan’ın, dizide eski kadroyla devam etme kararı aldığını belirtti.

EZGİ MOLA DİZİYE KATILDI

Özberk’in ayrılığının ardından yerine sürpriz bir isim geldi. Serinin “Sazan Sarmalı” filminde Asım Noyan’ın (Yılmaz Erdoğan) partneri Lerzan karakterini canlandıran Ezgi Mola, dizi versiyonu için resmi olarak kadroya katıldı.

Organize İşler: Karun Hazinesi’nde Şok Ayrılık! Dizi Başlamadan Kadrodan Çıkarıldı, Yerine Bakın Kim Geldi - Resim : 2
Ezgi Mola

EKİM’DE SETE ÇIKIYOR

Organize İşler serisinin yeni bölümü “Karun Hazinesi” adıyla bu kez dizi formatında izleyiciyle buluşacak. Çekimler Ekim ayında başlayacak ve proje Netflix ekranlarında yayınlanacak.

Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de YayımlandıÜcretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de YayımlandıEkonomi

Oscar Ödüllü Oyuncu Jennifer Lawrence’dan Gazze İsyanı: ‘Soykırımdan Farksız’Oscar Ödüllü Oyuncu Jennifer Lawrence’dan Gazze İsyanı: ‘Soykırımdan Farksız’Magazin

Meta’dan Yeni Karar: Facebook ve Instagram Artık Paralı Oluyor! İşte Ücret TarifesiMeta’dan Yeni Karar: Facebook ve Instagram Artık Paralı Oluyor! İşte Ücret TarifesiYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yılmaz Erdoğan Burcu Özberk
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Taraftarının Ahı Tuttu! Jose Mourinho’nun Benfica’dan Alacağı Parayı Duyunca Şok Olacaksınız Benfica'dan Alacağı Para Pes Dedirtti
Oscar Ödüllü Oyuncu Jennifer Lawrence’dan Gazze İsyanı: ‘Soykırımdan Farksız’ Gazze İsyanı! 'Soykırımdan Farksız'
MasterChef’e Damga Vuran Olayda Karar Açıklandı! Mehmet Şef’in Üstüne Yürüyen Çağatay Yarışmaya Devam Edecek mi? Mehmet Şef’in Üstüne Yürüyen Çağatay Yarışmaya Devam Edecek mi?
Ve Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında! Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun' Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun'
Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı