Oscar Ödüllü Oyuncu Jennifer Lawrence’dan Gazze İsyanı: ‘Soykırımdan Farksız’

“Açlık Oyunları” ve “Umut Işığım” filmleriyle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, San Sebastian Film Festivali’nde Gazze’de yaşananlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni filmi Die My Love’ın gösteriminde ve Donostia Ödülü’nü aldığı etkinlikte konuşan Lawrence, sorular festival organizatörleri tarafından engellenmeye çalışılsa da Gazze hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi.

“DEHŞETE KAPILMIŞ DURUMDAYIM”

Gazze’de yaşananların kendisini derinden sarstığını belirten Lawrence, “Dehşete kapılmış haldeyim. Yaşananlar soykırımdan farksız ve bu kabul edilemez. Kendi çocuklarım için, tüm çocuklar için yüreğim parçalanıyor” dedi.

ABD SİYASETİNİ DE ELEŞTİRDİ

Lawrence, ABD siyasetindeki tabloya da değindi. Bugün büyüyen çocukların dürüstlükten uzak bir siyasi düzeni normal olarak göreceğini ifade eden ünlü oyuncu, “18 yaşına gelmiş gençler için siyasetçilerin yalan söylemesi ve empatisiz bir düzen olağan hale gelecek” sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

“GÖRMEZDEN GELİNEN ACI HER YERİ SARAR”

Ünlü oyuncu, “Dünyanın bir köşesinde yaşananları görmezden gelirseniz, çok geçmeden aynı şey sizin başınıza da gelir” ifadeleriyle küresel dayanışmanın önemine dikkat çekti.

“SANATÇILARIN OMUZUNA YÜKLENMEMELİ”

Lawrence, dünyadaki siyasi krizleri çözme sorumluluğunun sanatçılara yüklenmemesi gerektiğini de vurguladı. “Keşke bu utanç verici ve karmaşık durumu çözmek için elimden bir şey gelseydi. Yüreğim parçalanıyor” dedi. Fazla konuşmasının siyasiler tarafından propaganda malzemesi yapılmasından endişe ettiğini de ekledi.

