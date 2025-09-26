Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Ünlü Çift Evleniyor

"Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinde partner olan Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova, gerçek hayatta da aşklarını evlilikle taçlandırma kararı aldı. Ünlü çiftin romantik paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2020 yılında Türkiye-Özbekistan ortak yapımı "Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinde partner olarak bir araya gelen oyuncular Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova, gerçek hayatta da mutlu sona ulaştı. Dizi setinde başlayan dostlukları aşka dönüşen çift, evlilik kararı aldıklarını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Ünlü Çift Evleniyor - Resim : 1
"Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinde partner olan oyuncular Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova

Bir süredir birlikte olan ünlü çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkili, romantik karelerini yüzük emojisi ile yayımladı. Bu paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranlarından da tebrik mesajları yağdı.

AŞK BİR ADIM İLERİ TAŞINDI

Kıvılcım ve Rajabova’nın evlilik kararı, dizi aşklarının gerçeğe dönüşmesi olarak yorumlandı. Çiftin, yakın zamanda düğün hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

2 Eylül 1990 Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya’da yaşamış ve ardından İstanbul’a taşınmıştır. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan “Zeytinyağlı Yiyemem Aman” isimli Televizyon filmi ile geçmiştir. Elif” isimli dizide Selim karakterine hayat vermiştir. Dizi yurt dışında büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika’da reyting rekorları kırmıştır.

Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Ünlü Çift Evleniyor - Resim : 2
Emre Kıvılcım ve Yıldız Rajabova

YILDIZ RAJABOVA KİMDİR?

Özbek sinema ve dizi film oyuncusu. 1987, Özbekistan doğumlu. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezunudur. Kamera karşısında ilk defa 2013 yılında vizyona giren Khazon isimli sinema filmiyle geçmiştir. Sadece Özbekistan'da değil ülkemize de tanınan güzel oyuncu daha sonra ise 2016 yılında Virus ve Boyvachcha Kuyov sinema filmlerinde yer almıştır.

