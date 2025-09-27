Defne Joy Foster’ın Oğlu Can’ın Son Haline Yorum Yağdı! ‘Aynı Annesi’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem’de canlandırdığı "Eda" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Defne Joy Foster'ın ölümü sevenlerini ve hayranlarını yasa boğmuştu.

2011 yılında 35 yaşındayken hayata veda eden Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz,15 yaşına girdi.

Defne Joy Foster ve oğlu Can

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Defne Joy Foster’ın 2008 yılında evlendiği İlker Yasin Solmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen ve annesini 2 yaşındayken kaybeden Can’ın son haline yorum yağdı.

'ANNESİNİN AYNISI'

Spor salonunda çekilen bir fotoğrafını paylaşan Can annesine çok benzetildi.

Kullanıcıların büyük kısmı Can’ın annesine olan benzerliğine dikkat çekerek, "Annesinin tıpatıp aynısı", "Defne Joy Foster'ın gençliği gibi", "Aynı bakışlar, aynı duruş" yorumlarında bulundu.

DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ?

Astım hastalığı bulunan Foster, 2011 yılında geçirdiği astım krizine bağlı kalp durması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Oyuncunun ani ölümü, sanat camiası ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi