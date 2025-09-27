Defne Joy Foster’ın Oğlu Can’ın Son Haline Yorum Yağdı! ‘Aynı Annesi’

Ölümüyle herkesi yasa boğan, ekranların fenomen dizisi Sihirli Annem dizisinin yıldızı Defne Joy Foster'ın oğlu Can’ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Can’ın annesine olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
Defne Joy Foster’ın Oğlu Can’ın Son Haline Yorum Yağdı! ‘Aynı Annesi’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem’de canlandırdığı "Eda" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Defne Joy Foster'ın ölümü sevenlerini ve hayranlarını yasa boğmuştu.

2011 yılında 35 yaşındayken hayata veda eden Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz,15 yaşına girdi.

Defne Joy Foster’ın Oğlu Can’ın Son Haline Yorum Yağdı! ‘Aynı Annesi’ - Resim : 1
Defne Joy Foster ve oğlu Can

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Defne Joy Foster’ın 2008 yılında evlendiği İlker Yasin Solmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen ve annesini 2 yaşındayken kaybeden Can’ın son haline yorum yağdı.

Defne Joy Foster’ın Oğlu Can’ın Son Haline Yorum Yağdı! ‘Aynı Annesi’ - Resim : 2

'ANNESİNİN AYNISI'

Spor salonunda çekilen bir fotoğrafını paylaşan Can annesine çok benzetildi.

Kullanıcıların büyük kısmı Can’ın annesine olan benzerliğine dikkat çekerek, "Annesinin tıpatıp aynısı", "Defne Joy Foster'ın gençliği gibi", "Aynı bakışlar, aynı duruş" yorumlarında bulundu.

Defne Joy Foster’ın Oğlu Can’ın Son Haline Yorum Yağdı! ‘Aynı Annesi’ - Resim : 3

DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ?

Astım hastalığı bulunan Foster, 2011 yılında geçirdiği astım krizine bağlı kalp durması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Oyuncunun ani ölümü, sanat camiası ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratmıştı.

Defne Joy Foster’ın Oğlu Can’ın Son Haline Yorum Yağdı! ‘Aynı Annesi’ - Resim : 4

Kanser Tedavisi Gören Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Usta Oyuncu Gül Onat Sevenlerinden Dua İstediKanser Tedavisi Gören Sihirli Annem'in Perihan Peri'si Usta Oyuncu Gül Onat Sevenlerinden Dua İstediMagazin

Sihirli Annem'in 'Çilek Kızı' Zeynep Özkaya'dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Balayı Pozu! Çiçeği Burnunda Gelin Hayran BıraktıSihirli Annem'in 'Çilek Kızı' Zeynep Özkaya'dan Sosyal Medyaya Damga Vuran Balayı Pozu! Çiçeği Burnunda Gelin Hayran BıraktıMagazin

Defne Joy Foster'ı Fethullah Gülen mi Öldürttü? Annesi Yıllar Sonra Sessizliğini Bozdu!Defne Joy Foster'ı Fethullah Gülen mi Öldürttü? Annesi Yıllar Sonra Sessizliğini Bozdu!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sihirli Annem
Son Güncelleme:
Güllü'nün Vefatı Sonrası Yeşim Salkım İsyan Etti! 'Ölünce Dövünüyorsunuz' Yeşim Salkım'dan 'Güllü' İsyanı
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
Liverpool’dan Galatasaray Maçı Öncesi Kritik Başvuru! Gözler Çıkacak Karara Çevrildi Liverpool'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Başvuru
İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Derya Tuna'nın En Acı Günü Ünlü İsimden Yürek Burkan Ölüm Haberi
Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Ünlü Çift Evleniyor Dizi Aşkı Gerçek Oldu! Ünlü Çift Evleniyor
Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ı Yıkan Ölüm! Acı Haberi Menajerlik Şirketi Verdi Ünlü Oyuncuyu Yıkan Ölüm
ÇOK OKUNANLAR
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında! Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun' Avrupa'da Kriz Senaryosu: 'Evde Nakit Bulundurun'
Borsada İkinci Dalga Operasyonu Borsada İkinci Dalga Operasyonu
Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı