Meta’dan Yeni Karar: Facebook ve Instagram Artık Paralı Oluyor! İşte Ücret Tarifesi

Meta, Facebook ve Instagram’da reklamsız abonelik dönemini başlatıyor. Kullanıcılar ister ücret ödeyerek reklamsız deneyim yaşayacak, ister ücretsiz devam edip reklamlarla karşılaşacak.

Meta, dünyanın en popüler sosyal medya platformları Facebook ve Instagram’da ücretli abonelik sistemini devreye alıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre İngiltere’de başlayacak olan yeni modelde kullanıcılar, ücret ödeyerek reklamsız deneyimden faydalanabilecek.

ÜCRET TARİFESİ NETLEŞTİ

Önümüzdeki haftalardan itibaren uygulanmaya başlayacak sistemde, iOS ve Android kullanıcıları aylık 3,99 pound (yaklaşık 222 TL), web üzerinden abone olanlar ise aylık 2,99 pound (yaklaşık 166 TL) ödeyerek reklamsız bir deneyim yaşayacak.

REKLAMLAR DEVAM EDECEK AMA SEÇENEK SUNULACAK

Abonelik satın almayan kullanıcılar, uygulamaları ücretsiz şekilde kullanmaya devam edebilecek ancak reklamlarla karşılaşmayı sürdürecek. Meta, abonelik sistemine geçen kullanıcıların verilerinin kişiselleştirme amacıyla işlenmeye devam edeceğini, fakat reklam gösteriminde kullanılmayacağını vurguladı.

KULLANICI TERCİHİ ÖN PLANDA

Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcılar, reklam tercihlerine kendileri karar verebilecek. Böylece isteyenler ücretli abonelikle reklamsız bir deneyim elde ederken, isteyenler ücretsiz fakat reklamlı kullanımı tercih edebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

