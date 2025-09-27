Ev Kadınları İçin Erken Emeklilik Geliyor! Milyonların Beklediği Kritik Tarih Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Bağ-Kur’lu esnafa erken emeklilik düzenlemesinin ardından gözler bu kez ev kadınlarına çevrildi. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş’ın Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev kadınlarına verdiği emeklilik vaadi için çalışmalar hız kazanıyor.

2027’DE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

2023 seçimlerinde açıklanan vaatler arasında yer alan bu düzenleme, yaklaşık 10 milyon ev kadınını yakından ilgilendiriyor. Karakaş’ın açıklamasına göre, düzenlemenin 2028’e bırakılmayacağı, en geç 2027 yılının son çeyreğinde yürürlüğe gireceği öngörülüyor.

DEVLET AYLIK 2 BİN 774 TL ÖDEYECEK

Halihazırda ev kadınları kendi primlerini ödeyerek sigorta kapsamına girebiliyor. Ancak yeni sistemle birlikte devlet, her ay ödenmesi gereken 8.321,76 TL’lik primin 2.774 TL’sini karşılayacak. Bu sayede kadınlar yıllık 33 bin TL’nin üzerinde bir avantaj elde edecek.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE ERKEN EMEKLİLİK

Düzenlemenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise “yıpranma hakkı”. Karakaş’ın aktardığına göre, çocuk sayısına göre yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 90 oranlarında yıpranma hakkı verilmesi planlanıyor. Ancak bu oranların yüzde 90’ın üzerine çıkması beklenmiyor.

Örneğin, üç çocuk sahibi bir annenin yüzde 90 yıpranma hakkı alması halinde, 10 yıl boyunca ödediği 3.600 prim günü 4.500 gün olarak sayılacak. Ayrıca yaş şartında da avantaj sağlanarak, normalde 58 yaşında emekli olması gereken bir kadın, bu hak sayesinde 55 yaşında emekli olabilecek.

GÖZLER ANKARA’DA

Henüz taslak aşamasında olan düzenlemenin ayrıntıları ilerleyen günlerde netleşecek. Ancak gelen kulis bilgileri, milyonlarca ev kadını için emeklilik yolunun daha erişilebilir hale geleceğini gösteriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi