Ev Kadınları İçin Erken Emeklilik Geliyor! Milyonların Beklediği Kritik Tarih Belli Oldu

Yaklaşık 10 milyon ev kadını için emeklilik düzenlemesi geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaadi için tarih belli oldu. Devlet primin bir kısmını üstlenecek, çocuk sayısına göre erken emeklilik hakkı tanınacak.

Son Güncelleme:
Ev Kadınları İçin Erken Emeklilik Geliyor! Milyonların Beklediği Kritik Tarih Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Bağ-Kur’lu esnafa erken emeklilik düzenlemesinin ardından gözler bu kez ev kadınlarına çevrildi. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş’ın Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev kadınlarına verdiği emeklilik vaadi için çalışmalar hız kazanıyor.

2027’DE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Ev Kadınları İçin Erken Emeklilik Geliyor! Milyonların Beklediği Kritik Tarih Belli Oldu - Resim : 1

2023 seçimlerinde açıklanan vaatler arasında yer alan bu düzenleme, yaklaşık 10 milyon ev kadınını yakından ilgilendiriyor. Karakaş’ın açıklamasına göre, düzenlemenin 2028’e bırakılmayacağı, en geç 2027 yılının son çeyreğinde yürürlüğe gireceği öngörülüyor.

DEVLET AYLIK 2 BİN 774 TL ÖDEYECEK

Halihazırda ev kadınları kendi primlerini ödeyerek sigorta kapsamına girebiliyor. Ancak yeni sistemle birlikte devlet, her ay ödenmesi gereken 8.321,76 TL’lik primin 2.774 TL’sini karşılayacak. Bu sayede kadınlar yıllık 33 bin TL’nin üzerinde bir avantaj elde edecek.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE ERKEN EMEKLİLİK

Ev Kadınları İçin Erken Emeklilik Geliyor! Milyonların Beklediği Kritik Tarih Belli Oldu - Resim : 2

Düzenlemenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise “yıpranma hakkı”. Karakaş’ın aktardığına göre, çocuk sayısına göre yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 90 oranlarında yıpranma hakkı verilmesi planlanıyor. Ancak bu oranların yüzde 90’ın üzerine çıkması beklenmiyor.

Örneğin, üç çocuk sahibi bir annenin yüzde 90 yıpranma hakkı alması halinde, 10 yıl boyunca ödediği 3.600 prim günü 4.500 gün olarak sayılacak. Ayrıca yaş şartında da avantaj sağlanarak, normalde 58 yaşında emekli olması gereken bir kadın, bu hak sayesinde 55 yaşında emekli olabilecek.

GÖZLER ANKARA’DA

Henüz taslak aşamasında olan düzenlemenin ayrıntıları ilerleyen günlerde netleşecek. Ancak gelen kulis bilgileri, milyonlarca ev kadını için emeklilik yolunun daha erişilebilir hale geleceğini gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: Artık O Ürünlerin Satışı Yasaklandı! Marketlerden ToplatılıyorTicaret Bakanlığı Harekete Geçti: Artık O Ürünlerin Satışı Yasaklandı! Marketlerden ToplatılıyorEkonomi

Şartları Sağlayana 2 Milyon 915 Bin TL Hibe Verilecek! Detaylar Belli OlduŞartları Sağlayana 2 Milyon 915 Bin TL Hibe Verilecek! Detaylar Belli OlduEkonomi

İçişleri Bakanlığı 'Bitiyor' Diyerek Sürücüleri Uyardı! Artık Trafikte Geçersiz Olacakİçişleri Bakanlığı 'Bitiyor' Diyerek Sürücüleri Uyardı! Artık Trafikte Geçersiz OlacakEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
İsa Karakaş Erken Emeklilik
Son Güncelleme:
Milyonlarla Erken Emeklilik Kapısı Açıldı! Yasa Meclis’e Geliyor: Kimler Erken Emeklilikten Yararlanacak? Erken Emeklilik Yasası Meclis'e Geliyor
Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı
Bankacılık Devinden Kripto Para Piyasası İçin 2030 Tahmini Bankacılık Devinden Kripto Para Piyasası İçin 2030 Tahmini
Ne Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden Kriz Ne Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden Kriz
Enflasyon Verisi Piyasaları Alevlendirdi: Altın ve Gümüşte Yeni Zirve Sinyali Altın ve Gümüşte Yeni Zirve Sinyali
Fenerbahçe’de Deprem! Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı: Toplantıda Açık Açık Yüzüne Söyledi Sadettin Saran’dan Ayrılık Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı Trump’tan İsrail'e Net Gazze Mesajı! Netanyahu Köşeye Sıkıştı
Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Dehşet Anları Saniye Saniye Ev İçi Kamerasında! Güllü'nün Ölmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Zonguldak'ta Katliam Gibi Kaza! Otomobil Hurdaya Döndü, 2 Ölü Zonguldak'ta Katliam Gibi Kaza
Meteoroloji Uyardı: 2 Bölgede Sağanak Var... 13 Kent İçin 'Sarı' Kodlu Alarm! Meteoroloji Uyardı: 2 Bölgede Sağanak Var... 13 Kent İçin 'Sarı' Kodlu Alarm!
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası