Bakan Bayraktar Duyurdu: Irak'tan Petrol Akışı Yeniden Başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu temasından bir enerji anlaşması çıkarken, Türkiye'nin petrol akışıyla alakalı da yeni bir gelişme daha yaşandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal hesabından Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Paylaşımında boru hattından petrol akışının yeniden başladığını belirten Bayraktar, "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır" ifadelerini kullandı.

IRAK AÇIKLAMIŞTI

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY’deki sahalarda üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA