Bankacılık Devinden Kripto Para Piyasası İçin 2030 Tahmini

Citigroup’un yeni raporu, kripto para piyasasının 2030’a doğru nasıl bir büyüme yaşayabileceğine dair dikkat çekici öngörüler sundu. Banka, bu süreci 'Blockchain’in ChatGPT anı' olarak tanımladı.

Citigroup, yayımladığı kapsamlı raporda sabit kripto paraların önümüzdeki beş yıl içinde finans sisteminde daha güçlü bir konuma yerleşeceğini öngördü. Bankaya göre, piyasadaki büyüme ivmesi devam ederse sabit kripto para ihraç hacmi 2030’a kadar 4 trilyon dolara ulaşabilir. Banka, baz senaryoda 1,9 trilyon dolar, iyimser senaryoda ise 4 trilyon dolarlık bir ihraç büyüklüğü tahmin ediyor. 2025’in başında 200 milyar dolar olan sabit kripto para piyasası, kısa sürede 280 milyar dolara çıkarak bu ivmenin sinyalini verdi. Citi’ye göre bu hızla devam edilirse yıllık toplam işlem hacmi 200 trilyon dolara kadar çıkabilir.

Citi'ye göre kripto para ihraç hacmi 2030’a kadar 4 trilyon dolara ulaşabilir.

'CHATGPT ANI'

Citi, sabit kripto paraların finansal sistemdeki rolünü 'Blockchain’in ChatGPT anı' olarak tanımladı. Analize göre sabit kripto paralar, itibari paraların dolaşım hızına ulaştığında bankacılıktan ticarete kadar pek çok alanda yaygın kullanım kazanacak. 2030 itibarıyla yıllık işlem hacminin baz senaryoda 100 trilyon dolar, iyimser senaryoda ise bunun iki katı olabileceği öngörülüyor. Dijital odaklı şirketlerin reel ekonomide sabit kripto para kullanımını artırması da bu süreci hızlandıracak. Bu tahminler, kripto paraların yalnızca yatırım aracı değil, küresel finansın temel taşlarından biri olma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

Kaynak: Ekonomim

