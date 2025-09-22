Kripto Dünyasında Deprem! Bitcoin Sert Çakıldı, Yatırımcı Güvenli Limanlara Kaçıyor

Kripto paraların lideri Bitcoin, son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Büyük yatırımcıların ani satışları ve faiz kararları piyasayı sarstı. İşte 22 Eylül 2025 itibarıyla Bitcoin’de son durum…

Kripto Dünyasında Deprem! Bitcoin Sert Çakıldı, Yatırımcı Güvenli Limanlara Kaçıyor
Kripto para piyasalarında son günlerde dalgalı seyir devam ediyor. Merkez bankalarının faiz kararları, kripto dünyasında 'balina' olarak bilinen büyük yatırımcıların ani satışları ve faiz oranlarındaki yükseliş, Bitcoin fiyatlarını aşağı çekti. Risk almak istemeyen yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte Bitcoin, son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

İKİ HAFTADA 6 BİN DOLAR KAYIP

Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin (BTC), 22 Eylül 2025 itibarıyla 112.730 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 2,63 değer kaybeden Bitcoin, iki hafta içinde 118.000 dolardan 112.000 dolara kadar geriledi. Gün içerisinde görülen 111.760 dolar seviyesi ise son iki haftanın en düşük noktası olarak kaydedildi.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ NEDENLER

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta faiz indirimi kararı alırken, diğer büyük merkez bankalarının faiz adımları piyasada dalgalanmaya yol açtı. Faiz oranlarının yükselmesiyle yatırımcıların risk iştahı azaldı ve güvenli varlıklara yönelim hızlandı. Bu durum Bitcoin gibi riskli varlıklardan çıkışları beraberinde getirdi.

