Konkordato İmdadına Yetişemedi! Bir Devrin Sonu: Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti

Akkuyu Nükleer Santrali gibi önemli projelerde yer alan köklü enerji şirketi Oskar Holding, 2 milyar TL'yi aşan borçları nedeniyle iflas etmek zorunda kaldı.

KONKORDATO İMDADINA YETİŞEMEDİ

Türkiye'nin enerji ve inşaat sektörünün önde gelen firmalarından Oskar Holding, yaşadığı ekonomik zorlukların ardından iflas etti. Sözcü’nün haberine göre, 1976 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Akkuyu Nükleer Santrali ile TEİAŞ projelerinde görev alan holding, 2 milyar lirayı aşan borç yükü nedeniyle konkordato ilan etmişti.

49 YILLIK DEV HOLDİNG RESMEN İFLAS ETTİ

Ekonomim'in haberine göre, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, holdingin borçlarını ödeyebilecek durumda olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve şirketin iflasına karar verdi. Holdingin, konkordato başvurusunda ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyonu gerekçe olarak gösterdiği belirtildi. Bu karar, enerji ve inşaat sektöründe şok etkisi yarattı.

Kaynak: Sözcü