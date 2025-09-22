Konkordato İmdadına Yetişemedi! Bir Devrin Sonu: Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle ülkemizde artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunu şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. Daha önce konkordato talep eden Oskar Holding mahkeme kararıyla resmen iflas etti. İşte son dakika iflas haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Konkordato İmdadına Yetişemedi! Bir Devrin Sonu: Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akkuyu Nükleer Santrali gibi önemli projelerde yer alan köklü enerji şirketi Oskar Holding, 2 milyar TL'yi aşan borçları nedeniyle iflas etmek zorunda kaldı.

Konkordato İmdadına Yetişemedi! Bir Devrin Sonu: Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti - Resim : 1

KONKORDATO İMDADINA YETİŞEMEDİ

Türkiye'nin enerji ve inşaat sektörünün önde gelen firmalarından Oskar Holding, yaşadığı ekonomik zorlukların ardından iflas etti. Sözcü’nün haberine göre, 1976 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Akkuyu Nükleer Santrali ile TEİAŞ projelerinde görev alan holding, 2 milyar lirayı aşan borç yükü nedeniyle konkordato ilan etmişti.

Konkordato İmdadına Yetişemedi! Bir Devrin Sonu: Türkiye’nin 49 Yıllık Dev Holdingi Resmen İflas Etti - Resim : 2

49 YILLIK DEV HOLDİNG RESMEN İFLAS ETTİ

Ekonomim'in haberine göre, Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, holdingin borçlarını ödeyebilecek durumda olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve şirketin iflasına karar verdi. Holdingin, konkordato başvurusunda ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyonu gerekçe olarak gösterdiği belirtildi. Bu karar, enerji ve inşaat sektöründe şok etkisi yarattı.

Kaynak: Sözcü

Etiketler
İflas Ekonomik kriz Türkiye
Son Güncelleme:
Tüketici Güven Endeksi Eylülde Düştü Tüketici Güven Endeksi Eylülde Düştü
Fenerbahçe'ye Gelme Hayaliyle Yanıp Tutuşuyordu! Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı: Ali Koç'a Zehir Zemberek Sözler Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı
Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda! Fenerbahçe Yine Bildiğimiz Gibi: Süper Lig’de Büyük Kayıp Ali Koç Gitti Sadettin Saran Geldi Ne Fayda
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek SGK Uzmanı Özgür Erdursun Kritik Detayı Açıkladı: Emekli Maaşları Otomatik Düşecek
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı
Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor Altın Haftaya Rekorla Başladı