Enflasyon Verisi Piyasaları Alevlendirdi: Altın ve Gümüşte Yeni Zirve Sinyali

ABD'de açıklanan PCE enflasyon verisi beklentilerle uyumlu geldi. Çekirdek PCE yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Kritik veri sonrası altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçti. Gram altın 5.012 liradan 5.029 liraya çıkarken, ons gümüş 45,25 dolardan 45,52 dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda geldi. Reuters anketine katılan uzmanların öngördüğü gibi, PCE endeksi Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında arttı. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE verisi ise yine tahminlere paralel olarak yüzde 2,9 olarak kaydedildi.

Piyasalarda merakla beklenen bu veri sonrası, özellikle değerli metallerde yukarı yönlü hareketlilik gözlendi. Altının ons fiyatı, kritik veri öncesinde 3.750 dolar seviyesindeyken, açıklamanın ardından 3.760 dolara kadar çıktı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altındaki bu yükseliş gram altına da yansıdı. Verinin açıklanmasından önce 5.012 lira seviyelerinde olan gram altın, veri sonrası 5.029 liraya kadar yükseldi.

ABD VADELİ ENDEKSLERİ POZİTİF TEPKİ VERDİ

Verinin açıklanmasının ardından Amerikan vadeli endekslerinde de yukarı yönlü bir seyir izlendi. Dow Jones vadeli kontratları (YMcv1) yüzde 0,48 artış gösterdi. S&P 500 vadeli işlemleri (EScv1) yüzde 0,42, Nasdaq 100 vadeli kontratları (NQcv1) ise yüzde 0,43 oranında yükseldi.

GÜMÜŞTE DE YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Altının yanı sıra gümüş fiyatlarında da artış yaşandı. Ons gümüş, "Fed'in kritik verisi öncesinde" 45,25 dolar seviyesindeydi. Verinin açıklanmasıyla birlikte fiyat 45,52 dolara kadar yükseldi.

