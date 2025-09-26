Altın Zirveyi Zorluyor! Yeni Hedef O Rakam

Altın fiyatları 26 Eylül 2025 Cuma günü yatırımcıların gündeminde. Uzmanlar ons altının gelecek yıl 4 bin dolara çıkabileceği öngörüsünde bulunuyor. Gram altın 5005 TL seviyesinde işlem görürken, Kapalıçarşı’da fiyatlar daha yüksek seyrediyor.

Altın Zirveyi Zorluyor! Yeni Hedef O Rakam
Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları 26 Eylül 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomik endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Fed’in bağımsızlığına dair artan kaygılar da yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırdı.

Altın Zirveyi Zorluyor! Yeni Hedef O Rakam - Resim : 1
Altın fiyatlarında yeni rekor bekleniyor

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, ons altının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini belirtti. Hussain, “Fed’e ilişkin faiz indirimi beklentileri ve bağımsızlığına dair endişeler, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasını destekliyor. Büyük merkez bankalarının alımları ve Çin’deki güçlü yatırımcı talebi yükselişi besleyen temel faktörler olmaya devam ediyor” dedi.

26 Eylül güncel altın fiyatları:

Ons altın: 3746 dolar (gün içinde en düşük 3735, en yüksek 3750 dolar)
Gram altın: 5005 TL (Kapalıçarşı alış 5121 TL – satış 5190 TL)
Çeyrek altın: Alış 8.387 TL – Satış 8.460 TL
Yarım altın: Alış 16.774 TL – Satış 16.930 TL
Tam altın: Alış 32.811 TL – Satış 33.448 TL
Cumhuriyet altını: Alış 33.445 TL – Satış 33.730 TL
Reşat altın: Alış 33.477 TL – Satış 33.762 TL
Ziynet altını: Alış 82.029 TL – Satış 83.313 TL

Kaynak: Haber Merkezi

