Merkez Bankası Rezervleri Artışta: 993 Milyon Dolarlık Yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 19 Eylül itibarıyla brüt döviz rezervleri 599 milyon dolar artarak 84 milyar 499 milyon dolardan 85 milyar 98 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde altın rezervleri de 394 milyon dolarlık yükselişle 93 milyar 361 milyon dolardan 93 milyar 755 milyon dolara ulaştı. Böylece TCMB’nin toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 993 milyon dolar artarak 177 milyar 860 milyon dolardan 178 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA