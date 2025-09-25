Borsa İstanbul Yatırımcısını Güldürdü

Borsa İstanbul günü artışla kapattı. BIST 100 endeksi, 11.377,55 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Yatırımcısını Güldürdü
Borsa İstanbul, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.377,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 121,4 milyar lira oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına olası etkileri yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin de yatırımcıların odağında oluğunu ifade etti.

Kaynak: AA

