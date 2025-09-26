Şartları Sağlayana 2 Milyon 915 Bin TL Hibe Verilecek! Detaylar Belli Oldu

Avrupa Birliği destekli Innowwide Programı kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik yenilikçi çözümler geliştiren 70 projeye 60 biner Euro (2 milyon 915 bin 314 TL) hibe verilecek. Son başvuru tarihi 25 Kasım olarak açıklandı.

Avrupa Birliği destekli "Yenilikçi KOBİ’ler İçin Avrupa Ortaklığı-Innowwide Programı" 4’üncü çağrısını açtı. TÜBİTAK tarafından duyurulan programa göre, uluslararası pazarlara yönelik yenilikçi çözümler geliştiren 70 fizibilite projesine Avrupa Birliği tarafından 60 biner Euro (2 milyon 915 bin 314 TL) hibe verilecek.

SON TARİH BELLİ OLDU

Başvurular 25 Kasım 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Program kapsamında, KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda yenilikçi yaklaşımlar ya da çözümler için hazırladıkları fizibilite projeleri değerlendirilecek. En yüksek puanı alan 70 proje, yüzde 70 destek oranıyla maksimum 60 bin Euro hibe almaya hak kazanacak.

ORTAKLIK ZORUNLULUĞU BULUNUYOR

Proje başvurularında hedef ülke veya bölge seçilmesi ve burada yerel bir paydaşla ortaklık kurulması gerekiyor. En fazla 6 ay sürecek projeler kapsamında KOBİ’lerin piyasa fizibilite çalışmaları yürütmesi ve yerel uzmanlarla iş birliği yapması hedefleniyor.

AFRİKA’DAN ABD’YE GENİŞ KAPSAM

Programdan, Afrika, ABD, Asya veya Pasifik ülkelerinde paydaşlarla ortaklık kuran KOBİ’ler yararlanabilecek. Başarılı bulunan proje önerilerinin finansmanı ise doğrudan Avrupa Birliği tarafından karşılanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Projeler, firmayı yasal olarak temsil etmeye yetkili kişiler tarafından SmartSimple platformu (eureka.smartsimple.ie) üzerinden gönderilecek. Firma adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Ayrıca, karşı ortağın (piyasa fizibilite projesinde ana alt yüklenici olacak paydaşın) platformda bir taahhüt imzalaması şart olacak.

Kaynak: AA

