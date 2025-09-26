BMW’den Şok Karar: Binlerce Aracını Servise Çağırdı! Ücretsiz Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alman otomobil devi BMW, ABD’deki 196 bin aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı. Motor marşındaki korozyonun aşırı ısınmaya yol açabileceği belirtilirken, arızalı parçaların ücretsiz değiştirileceği açıklandı.

YANGIN TEHLİKESİNE KARŞI ÖNLEM

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırılan araçlarda motor marş rölesinin korozyona uğrayabileceği, bu durumun da aşırı ısınma ve kısa devreye yol açarak yangın riskini artırabileceği belirtildi.

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Geri çağırma kapsamında 2022 BMW 230i başta olmak üzere birçok farklı model bulunuyor. BMW, riskli araçların servislerde kontrol edileceğini ve gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu.

TAMİR ÜCRETSİZ YAPILACAK

Şirket, yangın riski taşıyan araçlarda motor marşının ücretsiz olarak değiştirileceğini bildirdi. Böylece araç sahipleri herhangi bir ücret ödemeden tamir işlemini yaptırabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi