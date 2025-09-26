'Bilmeden Kullandım' Savunması Tarih Oluyor! 1 Ekim’de Başlıyor, 8 Yıla Kadar Hapis Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ekim itibarıyla sahte belge kullanımında yeni dönemi başlatıyor. "Bilmeden kullandım" savunması geçerli olmayacak, 3 ila 8 yıl hapis cezası gündeme gelecek.

'Bilmeden Kullandım' Savunması Tarih Oluyor! 1 Ekim’de Başlıyor, 8 Yıla Kadar Hapis Geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım atıyor. 1 Ekim itibarıyla hayata geçecek düzenleme ile birlikte, sahte belgelerin "bilerek" kullanıldığı esas alınacak. Böylece, bu belgeleri kullananlar hakkında 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası uygulanabilecek.

"BİLMEDEN KULLANDIM" TARİH OLUYOR

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte şirket sahiplerinin sıkça dile getirdiği "sahte belgeyi bilmeden kullandım" savunması artık geçerli olmayacak. Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, sahte belgeleri kullanan mükellefler doğrudan vergi kaçakçılığı kapsamında değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, üç kat vergi ziyaı cezası da uygulanacak.

EKSTRA ÖNLEMLER YOLDA

Geçmiş kayıtları nedeniyle riskli görülen mükellefler için ek tedbirler gündeme gelecek. Teminat gösteremeyenler için ihtiyati haciz uygulanabilecek. Ayrıca VDK bünyesindeki Risk Analiz Merkezi tarafından kullanılan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi, mal ve hizmet hareketlerini risk skorlamasına göre analiz edecek.

MALİYE KAPI KAPI DOLAŞACAK

Riskli görülen şirketlerin kapısı denetim ekiplerince çalınacak. Bu firmalardan, belgelerdeki malları depolarında göstermeleri, satıldıysa satış belgelerini ibraz etmeleri, üretimde kullanıldıysa kayıtlarla açıklamaları istenecek. Para hareketleri, yoklamalar ve envanter sayımlarıyla sahte belge kullanımı tespit edilen mükellefler hakkında doğrudan işlem yapılacak.

PARA AKLAMA BOYUTU DA MASADA

Vergi Denetim Kurulu, geçmişte sahte belge kullanıldığına dair şüpheli durumları da mükelleflere yazılı olarak bildirecek. Böylece kayıtların düzeltilmesi için fırsat tanınacak. Ancak sahte belgeyi düzenleyenler de mercek altına alınacak. Özellikle bu fiili organize şekilde yürütenler hakkında inceleme derinleştirilecek ve konu "para aklama" boyutuyla değerlendirilecek.

Kaynak: Sabah

