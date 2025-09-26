Kritik Eşik Aşıldı! Tehlike Dalga Dalga Yayılıyor! Etkisi 20 Gün Sonra Başlıyor, 7 Ay Boyunca Kalkan Oluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sonbaharın gelişiyle birlikte grip mevsimi de kapıda. Uzmanlar, grip aşısı yaptırmak için en uygun dönemin Eylül ve Ekim ayları olduğunu vurguluyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin vakit kaybetmeden aşı olmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.

GRİP AŞISI İÇİN ŞİMDİ TAM ZAMANI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, grip aşısının koruyuculuğunun 6-7 ay sürdüğünü belirterek, bunun da tüm sezon için yeterli olduğunu söyledi. Özlü, "Aslında grip aşısı yaptırmak için tam zamanındayız. Ekim ayından itibaren salgınlar başlıyor. Aşının etkisini göstermesi yaklaşık 15-20 gün aldığı için, şimdiden yaptırmak büyük önem taşıyor" dedi.

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

Özlü, grip aşısının özellikle şu gruplar için hayati olduğunu belirtti:

65 yaş ve üzerindekiler,

Kronik akciğer, kalp, böbrek, karaciğer ve şeker hastaları,

Bağışıklık sistemi baskılanmış veya bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar,

Gebeler,

6 ay-18 yaş arası, uzun süreli aspirin kullanması gereken gençler.

"Bu gruplar için grip, ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için mutlaka aşı olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

GRİPTEN KORUNMANIN YOLLARI

Grip aşısının yanı sıra alınabilecek önlemlere de değinen Özlü, hasta kişilerin toplum içine çıkmaması veya çıkmak zorundaysa maske takması, kalabalık, kapalı ve havasız ortamlardan uzak durulması, el hijyenine dikkat edilmesi, sağlıklı beslenme, bol su tüketimi, düzenli uyku ve egzersizle bağışıklığın güçlü tutulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü, özellikle okulların açılmasıyla salgınların hızla yayıldığını hatırlatarak, "Çocuklardan ailelere taşınan enfeksiyonlarla çok sayıda vakayla karşılaşıyoruz. Bu dönemde aşı olmak ve basit hijyen kurallarına uymak gripten korunmanın en etkili yoludur" diye konuştu.

Kaynak: İHA