Birinin Benden Hoşlandığını Nasıl Anlarım? Psikologlar Ele Veren Gizli İşaretleri Açıkladı

Psikologlara göre, bir kişinin size karşı ilgisini anlamak için karmaşık testlere gerek yok. Beden dili ve göz temasındaki küçük işaretler, duyguları ele veriyor.

BAKIŞLAR HER ŞEYİ ANLATIYOR

Uzmanlara göre hoşlanmanın en güçlü göstergesi bakışlarda gizli.

Uzun göz teması: Normalden fazla göz göze gelmek ve ardından utangaç bir şekilde bakışları kaçırmak ilgi işareti olabilir.

Göz bebeklerinin büyümesi: Karşılaşıldığında gözlerdeki kıvılcım ve büyüyen göz bebekleri, istemsiz fizyolojik bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Bakışların tekrar etmesi: Kalabalık ortamda bile sürekli göz göze gelmek, kişinin bilinçaltında sizi sürekli izleme isteğini yansıtıyor.

BEDEN DİLİ DE İPUCU VERİYOR

Sözsüz iletişimdeki küçük hareketler de duyguları açığa çıkarıyor.

Sebepsiz gülümsemek: Yanınızdayken durup dururken gülümsemesi, size duyduğu sempatinin göstergesi olabilir.

Vücut eğilimi: Sohbet sırasında öne doğru eğilmek, bilinçaltında mesafeyi kapatma arzusunu yansıtıyor.

Jestleri taklit etmek: El, kol ya da oturuş biçimlerinizi farkında olmadan tekrar etmek, güçlü bir sempati işareti olarak görülüyor.

KÜÇÜK DETAYLAR HER ŞEYİ AÇIĞA ÇIKARABİLİR

Uzmanlar, bu küçük işaretlerin bir araya gelmesiyle karşınızdaki kişinin hislerini anlamanın sandığınızdan çok daha kolay olabileceğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi