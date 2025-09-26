Türkiye’nin Lüks Sevdası: Orta Direğin Gösteriş Yarışında En Çok Aldığı Ürün Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de ekonomik sıkıntılar gündemdeyken, her yıl milyarlarca dolar lüks tüketime harcanıyor. Saatten parfüme, güneş gözlüğünden mücevhere kadar ithal edilen ürünlere yılda yaklaşık 12 milyar dolar (480 milyar TL) ödeniyor. Bu devasa harcamanın en büyük kısmını ise 'orta direk' olarak bilinen kesim yapıyor.

TÜRKİYE’NİN LÜKS HARCAMA TABLOSU

TÜİK verileri ve sektör raporlarına göre Türk halkı, her yıl:

Mücevher ve değerli taşlara 9 milyar dolar,

Kozmetik ürünlerine 2 milyar dolar,

Lüks saatlere 350 milyon dolar,

Markalı parfümlere 250 milyon dolar,

Güneş gözlüklerine 220 milyon dolar harcıyor.

Toplamda 12 milyar dolarlık lüks ithalatı, bugünkü kurla 480 milyar TL’ye denk geliyor.

ORTA GELİRLİLERİN "GÖSTERİŞ" YARIŞI

Sosyolog Fatma Karadeniz, lüks tüketime en çok orta gelir grubunun yöneldiğini belirterek, "Ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygısı, insanları daha gösterişli bir tüketime itiyor. Lüks bir çanta ya da saat, yalnızca aksesuar değil; bireyler için bir statü simgesi ve psikolojik güvence. Türkiye’de lüks tüketim, ihtiyaçtan ziyade kimlik inşasının bir parçası haline gelmiş durumda." dedi.

Karadeniz, markaların insanlar için bir "kimlik kartı" haline geldiğini, sosyal medyada görünürlük ve kabul görme arzusunun bu eğilimi artırdığını vurguladı.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ BÜYÜK

Sosyolog Karadeniz’e göre bu durum sadece bireysel tercihlerden ibaret değil. Reklamlar, influencer’lar ve medya, başarı ve mutluluğu sürekli belirli markalarla özdeşleştiriyor.

Karadeniz, "Sosyal medyada sürekli maruz kaldığınız bu görüntüler, zamanla normalleşiyor. Özellikle gençler, lüks ürünlere sahip olmayı bir zorunluluk gibi görmeye başlıyor. Oysa asıl tartışılması gereken, bir insanın değerinin neye sahip olduğuyla değil, kim olduğuyla ölçülmesi gerektiği” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi