Bu Gece Başlıyor... O Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Tüm IBAN'lar Değişecek

Enpara, QNB’den ayrılarak bağımsız bir bankaya dönüşüyor. Tüm müşteri IBAN’ları değişecek, eski numaralara yapılan transferler 90 gün boyunca yeni hesaplara aktarılacak. Ortak kredi kartı limitleri ayrılacak, müşteriler kendi limitlerini belirleyebilecek.

Bu Gece Başlıyor... O Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Tüm IBAN'lar Değişecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin en büyük dijital bankacılık platformlarından Enpara, QNB çatısından tamamen ayrılarak bağımsız bir bankaya dönüşüyor. Geçtiğimiz yıl faaliyet izni alan Enpara, hazırlıkların son aşamasına geldi. QNB ve Enpara, müşterilere gönderdiği duyuruda, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü 04.00-09.00 saatleri arasında sistem geliştirmeleri nedeniyle bazı hizmetlerde kesinti olacağını hatırlattı.

Bu Gece Başlıyor... O Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Tüm IBAN'lar Değişecek - Resim : 1
Enpara'da IBAN numaraları değişecek

IBAN NUMARALARI DEĞİŞECEK

Bağımsızlığa geçişle birlikte en dikkat çekici değişiklik IBAN numaralarında olacak. Bugüne kadar QNB’ye tahsis edilen “111” numarasıyla kullanılan IBAN’lar geçerliliğini yitirecek ve tüm Enpara müşterileri için yeni IBAN’lar tanımlanacak. Banka, müşterilerine mail ve SMS yoluyla bilgilendirme yaparak yeni IBAN adreslerini takip etmeleri gerektiğini duyurdu.

Bu Gece Başlıyor... O Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Tüm IBAN'lar Değişecek - Resim : 2
Bugüne kadar QNB’ye tahsis edilen “111” numarasıyla kullanılan IBAN’lar geçerliliğini yitirecek

90 GÜN SÜRE VAR

Müşterilerin mağduriyet yaşamaması için, eski IBAN’lara gönderilen EFT ve SWIFT transferleri 90 gün boyunca QNB tarafından otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacak. Ayrıca hem QNB hem Enpara kredi kartı kullanan müşteriler için ortak limit sistemi sona erecek. İki bankada ayrı kredi kartı limitleri bulunacak ve mevcut limitin nasıl bölüneceği müşterilerin tercihine bırakılacak.

Ünlü Banka Duyurdu: IBAN Numaraları Değişiyor! Müşterisi Olanlar DikkatÜnlü Banka Duyurdu: IBAN Numaraları Değişiyor! Müşterisi Olanlar DikkatEkonomi
Bankaların ATM Para Çekme Limitleri Güncellendi! Enpara Rekor KırdıBankaların ATM Para Çekme Limitleri Güncellendi! Enpara Rekor KırdıEkonomi

Dev Bankadan Kritik Hamle: O Tarihte İşleme KapatılacakDev Bankadan Kritik Hamle: O Tarihte İşleme KapatılacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Banka IBAN
Dursun Özbek Bayram Etti! Galatasaray’a Dev Müjde: Çuvalla Euro Kasaya Girdi Çuvalla Para Hesaba Geçti
Beyaz Saray’da Tarihi İmza! Türk Hava Yolları Dev Anlaşmayı Duyurdu: KAP Açıklaması Geldi Beyaz Saray’da Tarihi İmza
Dolar ve Euroda Tansiyon Yine Fırladı Dolar ve Euroda Tansiyon Yine Fırladı
Altın Zirveyi Zorluyor! Yeni Hedef O Rakam Altın Zirveyi Zorluyor! Yeni Hedef O Rakam
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Ankara'da Pazarcıların Kavgasında Kan Aktı Pazarcıların Kavgasında Kan Aktı
Trump'tan Netanyahu'ya İzin Yok: 'Artık Durma Zamanı' Trump'tan Netanyahu'ya İzin Yok: 'Artık Durma Zamanı'
Beyaz Saray’da Tarihi İmza! Türk Hava Yolları Dev Anlaşmayı Duyurdu: KAP Açıklaması Geldi Beyaz Saray’da Tarihi İmza
Bu Gece Başlıyor... O Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Tüm IBAN'lar Değişecek Bu Gece Başlıyor! Tüm IBAN'lar Değişecek