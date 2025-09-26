Bu Gece Başlıyor... O Bankada Hesabı Olanlar Dikkat! Tüm IBAN'lar Değişecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin en büyük dijital bankacılık platformlarından Enpara, QNB çatısından tamamen ayrılarak bağımsız bir bankaya dönüşüyor. Geçtiğimiz yıl faaliyet izni alan Enpara, hazırlıkların son aşamasına geldi. QNB ve Enpara, müşterilere gönderdiği duyuruda, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü 04.00-09.00 saatleri arasında sistem geliştirmeleri nedeniyle bazı hizmetlerde kesinti olacağını hatırlattı.

Enpara'da IBAN numaraları değişecek

IBAN NUMARALARI DEĞİŞECEK

Bağımsızlığa geçişle birlikte en dikkat çekici değişiklik IBAN numaralarında olacak. Bugüne kadar QNB’ye tahsis edilen “111” numarasıyla kullanılan IBAN’lar geçerliliğini yitirecek ve tüm Enpara müşterileri için yeni IBAN’lar tanımlanacak. Banka, müşterilerine mail ve SMS yoluyla bilgilendirme yaparak yeni IBAN adreslerini takip etmeleri gerektiğini duyurdu.

90 GÜN SÜRE VAR

Müşterilerin mağduriyet yaşamaması için, eski IBAN’lara gönderilen EFT ve SWIFT transferleri 90 gün boyunca QNB tarafından otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacak. Ayrıca hem QNB hem Enpara kredi kartı kullanan müşteriler için ortak limit sistemi sona erecek. İki bankada ayrı kredi kartı limitleri bulunacak ve mevcut limitin nasıl bölüneceği müşterilerin tercihine bırakılacak.

