Dolar ve Euroda Tansiyon Yine Fırladı

Bir süredir peş peşe rekorların görüldüğü döviz kurunda bugün yine ivme yukarıda. Haftanın son iş günüde İstanbul serbest piyasada dolar 41,5690 liradan, euro ise 48,5820 liradan güne başladı.

Uzun zamandır dalgalı bir seyir izleyen döviz kuru, küresel piyasalardaki dengesizlik ve Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki ciddi değer kaybıyla, bu hafta da çalkantılı seyretti. Haftanın son işlem gününde de dolar ve eurodaki yükseliş sürüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

26 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 41,5670 liradan alınan dolar, 41,5690 liradan satılıyor. 48,5800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,5820 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,4770, euronun satış fiyatı ise 48,5880 lira olmuştu.

Kaynak: AA

