İçişleri Bakanlığı 'Bitiyor' Diyerek Sürücüleri Uyardı! Artık Trafikte Geçersiz Olacak

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih yaklaşırken, nüfus müdürlüklerinde yoğunluk artmaya başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce 31 Temmuz 2025 olarak açıklanan süreyi "Artık bitiyor, yeni bir uzatma olmayacak" diyerek 31 Ekim 2025’e kadar uzattıklarını duyurmuştu.

2 MİLYONDAN FAZLA SÜRÜCÜ HALA DEĞİŞTİRMEDİ

Sürenin dolmasına kısa bir süre kala başvurular rekor seviyeye ulaştı. Daha önce 31 Temmuz 2025 olarak açıklanan süre uzatılmadan önce, Temmuz ayında yalnızca iki gün içinde 236 bin kişi ehliyetini yenilemişti. Buna rağmen halen 2 milyondan fazla sürücü belgesinin değişmeyi beklediği belirtiliyor.

SON TARİHE GERİ SAYIM BAŞLADI

31 Ekim 2025’e kadar ehliyetini yenileyenler sadece 15 TL (13 lira değerli kağıt bedeli + 2 lira vakıf payı) ödeyecek. Ancak bu tarihten sonra başvuru yapanların 7 bin 438 TL harç ücreti ödemesi gerekecek.

ESKİ BELGELER GEÇERSİZ OLACAK

Belirlenen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler için eski belgeler geçerliliğini yitirecek. Bu durumda trafikte yakalanan kişiler, geçersiz ehliyet kullanmaktan cezai işleme tabi tutulacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme işlemleri için sürücülerin yanında bulundurması gereken belgeler şunlar:

Eski tip sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

15 TL başvuru ücreti dekontu

MERNİS’te kayıtlı açık adres

Başvurular, Alo 199 Çağrı Merkezi, nvi.gov.tr veya mobil uygulama üzerinden randevu alınarak yapılabiliyor. Yeni ehliyetler, başvuru sonrasında PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.

