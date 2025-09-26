Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: Artık O Ürünlerin Satışı Yasaklandı! Marketlerden Toplatılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Denetimler sonucunda bazı ürünler piyasalardan toplatılarak satışları yasaklanıyor. Son güncellemeyle birlikte iki farklı lavabo açıcı markası da yasaklı ürünler listesine girdi. İşte detaylar...

BAKANLIK RADARA ALDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar giyimden deterjana, kırtasiye ürünlerinden elektronik eşyalara kadar birçok ürün denetimden geçti. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ifşa edilen listede, son olarak Gojo ve Cosmiq markalı lavabo açıcılar yer aldı.

İKİ ÜRÜN BİRDEN YASAKLANDI

Denetim raporuna göre, Gojo markalı lavabo açıcıda dokunsal uyarıların bulunmaması güvensizlik nedeni olarak açıklandı.

Cosmiq markalı üründe ise çocuk emniyetli kapatma düzeneği bulunmaması ve dokunsal uyarıların eksikliği nedeniyle ciddi risk taşıdığı belirtildi.

RAFLARDAN TEK TEK TOPLATILIYOR

Her iki ürünün de piyasaya arzı yasaklandı ve mevcut ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Böylece tüketicilerin güvenliği için iki markanın lavabo açıcıları raflardan kaldırılmış oldu.

