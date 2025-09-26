Ne Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden Kriz

Son bir yılda 250 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Ne kira ne de enflasyon; bambaşka bir kriz buna neden oldu.

Türkiye’de son yıllarda yükselen kiralar ve enflasyon zaten büyük yük haline gelmişti. Fakat bu kez aileleri bavul toplamaya mecbur eden sebep çok daha farklı: Aidatlar. Son üç yılda yüzde 400’ü aşan artışlarla, birçok sitede aidatlar kiraları geçti. Araştırmalara göre yalnızca 2025’in ilk yarısında 250 bin kişi, bu yüzden evini değiştirmek zorunda kaldı. Resmi verilere göre 2025’in ilk yarısında yalnızca İstanbul’da 117 bin kişi evini değiştirdi. Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde de tablo aynı. T.

EK GİDERLER KİRAYI BİLE GEÇTİ

Türkiye’nin dört bir yanında yükselen bu yeni kriz, özellikle site yaşamını doğrudan vurdu. Birçok kişi, kira bedeli düşük olsa bile evinde kalmakta zorlandı. Çünkü ödenmesi gereken ek giderler, kimi yerde kira tutarını bile geçti. Özellikle lüks sitelerde yaşayan kiracılar, çareyi daha mütevazı apartman dairelerine geçmekte buldu.

Ne Kira Ne Enflasyon! İşte 250 Bin Kişiyi Yerinden Eden Kriz - Resim : 1
Yüksel aidatlar, on binleri göçe zorladı.

LİSTENİN BAŞINDA MUĞLA VAR

Araştırmalara göre son üç yılda en sert artış Muğla’da yaşandı. Yüzde 455’i bulan bu artış, kentin ortalama giderlerini 8.710 TL’ye taşıdı. İstanbul’da ortalama 6.629 TL, Ankara’da 5.049 TL, İzmir’de ise 4.919 TL’lik ek masraf ortaya çıktı. Bu rakamlar, birçok aile için kiradan bağımsız yeni bir barınma yükü anlamına geldi. Yargıtay’ın son kararları, kiracıları daha da zora sokarken, 'kira değil ama aidat yüküyle nasıl başa çıkılır' sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

