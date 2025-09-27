Ücretsiz ve İndirimli Akaryakıt İçin Geri Sayım Başladı! Yeni Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı

EPDK, akaryakıt ve LPG promosyonlarında değişiklik yaptı. Ücretsiz veya indirimli akaryakıt imkanı devam ederken, promosyonların kapsamı genişletildi. Düzenleme 1 Nisan 2026’da yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında geçerli olan promosyon uygulamalarında değişikliğe gitti. Kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

YENİ KAMPANYA SEÇENEKLERİ NETLEŞTİ

Karara göre, finansal promosyonlar kapsamında tüketicilerin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt ya da otogaz LPG olması zorunlu olacak. Bunun yanı sıra, tüketicilere avantaj sağlayacak farklı kampanya seçeneklerinin sunulmasına da izin verildi.

Böylece vatandaşlar hem ücretsiz veya indirimli akaryakıt kampanyalarından yararlanabilecek hem de ihtiyaçlarına göre farklı promosyonlara erişim sağlayabilecek.

PUANLAR BAŞKA ALANLARDA DA KULLANILABİLECEK

EPDK’dan yapılan açıklamada, yeni düzenlemeyle akaryakıt veya LPG alımlarında kazanılan puanların yalnızca akaryakıt sektöründe değil, farklı alanlarda da kullanılabilmesine yönelik kampanyaların değerlendirildiği belirtildi. Bu adım, promosyonların kapsamının genişletilmesi olarak yorumlandı.

1 NİSAN 2026’DA YÜRÜRLÜKTE

Tüketici lehine sağlanacak finansal faydaların devamı için getirilen düzenleme, tarafların gerekli hazırlıkları yapabilmesi amacıyla 1 Nisan 2026’da yürürlüğe girecek.

Kaynak: İHA

