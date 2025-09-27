Türkiye’de Tasarruf Çıkmazı! Her 2 Kişiden 1’i Birikim Yapıyor, Diğeri Borçlu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ING Türkiye’nin 2025 yılı ikinci çeyrek Tasarruf Eğilimleri Araştırması’na göre, tasarruf yapan vatandaşların oranı yüzde 54’e ulaştı. Kadınların tasarruf etme oranı ise yüzde 56,7 ile erkeklerden daha yüksek çıktı.

Tasarruf yapanların ilk tercihi 'yastık altı altın'

ALTIN HALA GÖZDE

Araştırmaya göre, tasarruf yöntemleri arasında yastık altı altın yüzde 35’lik oranla ilk sırada yer aldı. Evde tutulan nakit Türk Lirası ve dövizle birlikte yastık altı birikimi tercih edenlerin oranı yüzde 63’e yükseldi. Buna karşın bankada TL vadeli hesap tercih edenlerin oranı yüzde 21’de kaldı.

Hisse senedi ve borsa yatırımları yüzde 19 oranında tercih edilirken, altın ya da değerli taş hesapları ise yüzde 18’lik pay aldı.

GENÇLER YASTIK ALTI YERİNE BORSADA

Tasarruf tercihlerinde yaş grupları arasında da belirgin farklar gözlendi. 55 yaş üstü bireylerin büyük çoğunluğu altın ve nakit biriktirmeyi seçerken, 18-24 yaş grubundaki gençler tasarruflarını daha çok hisse senedi ve borsa yatırımlarında değerlendirdi. Gençlerin yüzde 28’i tasarrufunu sermaye piyasalarında değerlendirdiğini belirtti.

GELİR YETERSİZ, BİRİKİM ZOR

Araştırmaya katılanların yüzde 67’si, düşük gelir nedeniyle tasarruf yapamadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 40’ı “elime geçen para az”, yüzde 25’i “çalışamıyorum”, yüzde 24’ü ise “yüksek fatura ve temel giderler” nedeniyle tasarruf edemediğini dile getirdi.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ BORÇLU

Tasarruf yapamayanların karşı karşıya kaldığı bir diğer sorun ise borçluluk olarak öne çıktı. Türkiye genelinde her iki kişiden biri borçlu. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 51’i bir kişiye ya da kuruma borcu olduğunu belirtti. Borçlu olanlar arasında kredi kartı borçları yüzde 46 ile ilk sırada yer alırken, banka kredileri yüzde 40 ile ikinci sırada geldi. Tasarruf edenlerde borç oranı yüzde 48 olurken, tasarruf edemeyenlerde bu oran yüzde 54’e kadar çıktı.

ALIŞVERİŞTE ÖNCELİK ZORUNLU İHTİYAÇLAR

Market alışverişlerinde seçicilik arttı. Katılımcıların yüzde 55’i sadece zorunlu ihtiyaçlarını satın aldığını belirtirken, yüzde 56’sı alışveriş yapmak için indirim kampanyalarını beklediğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi