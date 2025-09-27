MasterChef’e Damga Vuran Olayda Karar Açıklandı! Mehmet Şef’in Üstüne Yürüyen Çağatay Yarışmaya Devam Edecek mi?

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde Mehmet şefin üstüne yürüyerek herkesi şoke eden yarışmacı Çağatay için karar verildi. Mehmet şeften özür dileyen Çağatay yarışmaya devam edecek mi? İşte herkesin konuştuğu olayda son durum…

Fenomen yemek yarışmaMasterChef Türkiye’nin son bölümleri, yarışmacı Çağatay ile jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya arasında yaşanan tartışmayla gündeme oturmuşu.

Yayınlanan bölümde tansiyonun yükselmesine neden olan olay sonrası gözler Çağatay’ın yarışmadan elenip elenmeyeceğine çevrilmişti. Beklenen karar yeni bölümde açıklandı.

MasterChef’e Damga Vuran Olayda Karar Açıklandı! Mehmet Şef’in Üstüne Yürüyen Çağatay Yarışmaya Devam Edecek mi? - Resim : 1

ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ

25 Eylül akşamı yayımlanan bölümde şefler yemek değerlendirmesi yaparken balkondaki yarışmacılarla konuşmaya devam eden Çağatay, Mehmet Şef’in uyarısına sert tepki göstererek onun üzerine yürümüştü.

MasterChef’e Damga Vuran Olayda Karar Açıklandı! Mehmet Şef’in Üstüne Yürüyen Çağatay Yarışmaya Devam Edecek mi? - Resim : 2

Arkadaşları tarafından durdurulan yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceği merak edilirken bu sorunun yanıtı yeni bölümde geldi.

“ŞEFİM ÖZÜR DİLERİM”

Çağatay, jüri karşısına çıkarak Mehmet Yalçınkaya’dan özür diledi. Duygusal bir konuşma yapan yarışmacı, şunları söyledi: Şefim nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ne yaptığımın adını koyamıyorum. Saygısızlık desem, terbiyesizlik desem az kalır. Haddimi aştığımın farkındayım. Çok ileri gittim, çok büyük saygısızlık ettim. Siz bir babasınız, bir öğretmensiniz. Elinizi öpmek ve özür dilemek istedim.

MasterChef’e Damga Vuran Olayda Karar Açıklandı! Mehmet Şef’in Üstüne Yürüyen Çağatay Yarışmaya Devam Edecek mi? - Resim : 3
Çağatay ağlayarak özür diledi

"AFFEDİYORUM"

Özrün ardından Somer Sivrioğlu, kararı vermesi için sözü Mehmet Şef’e bıraktı. Mehmet Yalçınkaya ise saygısızlığın kendisini kırdığını belirterek “Elbette hatalar olur, önemli olan hatanın farkına varmak. Çağatay’ın genç yaşında bu hatayı anlayıp özür dilemesi, affetmem için yeterli. Onun hayallerini yarıda bırakmak istemem. Bu nedenle affediyorum” dedi.

Çağatay, MasterChef serüvenine devam edecek.

MasterChef Stüdyosu Alev Alev: Mehmet Şef Kovdu, Yarışmacı Şefin Üstüne Yürüdü... Çağatay Diskalifiye mi Olacak?MasterChef Stüdyosu Alev Alev: Mehmet Şef Kovdu, Yarışmacı Şefin Üstüne Yürüdü... Çağatay Diskalifiye mi Olacak?Güncel

