Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü
Sanat camiasının sevilen ismi Güllü, Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının şüpheli ölümü intihar iddialarını beraberinde getirirken, oğlu Tuğberk Yağız bir video yayınlayarak olayın "elim bir kaza" olduğunu söyledi.
Ünlü sanatçı Güllü, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ölümünü oğlu duyurdu.
Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız, yaptığı video paylaşımda, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." dedi.
