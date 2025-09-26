Ünlü Sanatçı Güllü'nün Şüpheli Ölümü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü sanatçı Güllü, Çınarcık Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının ölümünü oğlu duyurdu.

Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız, yaptığı video paylaşımda, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." dedi.

Ünlü sanatçı Güllü, balkondan düşerek hayatını kaybetti



Vefat haberini oğlu Tuğberk Yağız duyurdu:



