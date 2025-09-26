Sosyal Medyadan Duyurdu: Hayko Cepkin'in İki Konserine Valilik Engeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rock müziğin önemli isimlerinden Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında yapmayı planladığı iki konserinin valilikler tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hayko Cepkin, Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Hayko Cepkin, "Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi