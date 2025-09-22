Ünlü Sanatçı Mabel Matiz'e 'Müstehcenlik' Soruşturması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü sanatçı Mabel Matiz hakkında, yazdığı 'Perperişan' şarkısı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Şarkı daha önce erişime engellenmiş ve İçişleri Bakanlığı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

“Mabel Matiz” olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, yazdığı "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Mabel Matiz, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye gitti.

🔸Şarkıcı Mabel Matiz hakkında ‘Perperişan’ isimli şarkının sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı



🔸Mabel Matiz polis eşliğinde ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gitti pic.twitter.com/n3h7ZMhKEY — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 22, 2025

Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre, Mabel Matiz hakkında herhangi bir gözaltı kararı verilmedi. Sever yaptığı paylaşımda “Başsavcılık yaptığı açıklamada herhangi bir gözaltı kararı olmadığını, Mabel’in ifadesine başvurulacağını söyledi” dedi.

Mabel Matiz polis eşliğinde ifade vermeye gitti

NE OLMUŞTU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti. Şarkı hakkında bu talebin ardından erişim engeli kararı verilmişti.

Ardından ise önce İçişleri Bakanlığı, sonra Büyük Birlik Partisi şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Mabel Matiz'in şarkısı erişime engellenmiş ve İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunmuştu

'SANATIN GÜZEL YANI BUDUR'

Mabel Matiz ise şarkısının erişime engellenmesinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum.

100’ü aşkın eserin söz yazarı olarak, ilk ve son kez, Perperişan şarkısı özelinde kafaları biraz netlemek gereğini görüyorum. Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten.

Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor. Dinleyenlerimin son derece aşina olduğu muzip bir anlatım tarzı. Misal, kuş dediğin yuva da kurar göklere de uçar. Artık nereden almak istersen. Sadece bir noktayı son derece net olarak ifade etmem gerekir ki, şarkıda geçen “toy bebe”, “kelek / ham / hayattan derslerini almamış ruh” manası taşımaktadır. (Kuşkusuz biçimde ve de tabii ki!)

Benim bu hikayenin neresinde olduğumun yorumunu ise sizlerin temiz kalplerine bırakıyorum. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan “ozanlık” gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim.

Son olarak, kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum."

Kaynak: İHA