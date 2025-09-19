Martin Scorsese Geri Dönüyor! Bu Kez Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ı Buluşturdu

Sinemanın en büyük ustalarından yönetmen Martin Scorsese, yeni filmi için çalışmalara başladı. Oscarlı yönetmen Leonardo DiCaprio ile yedinci kez çalışacağı filmde diğer başrolü ise ilk kez çalışacağı Jennifer Lawrence'a teslim etti.

Martin Scorsese Geri Dönüyor! Bu Kez Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ı Buluşturdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden, "Taxi Driver", "Raging Bull" ve "Goodfellas" gibi kült filmlerin yönetmeni Martin Scorsese, beyaz perdeye geri dönüyor. Son olarak "Killers of the Flower Moon" filminin yönetmenliğini üstlenen Scorsese, yeni filmi için çalışmalara başladı.

Deadline'ın aktardığına göre; "What Happens at Night" adlı film, Peter Cameron’ın aynı adlı romanından uyarlanırken, filmin başrollerinde de Oscar ödüllü yönetmenin favori ismi Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence yer alacak.

Martin Scorsese Geri Dönüyor! Bu Kez Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ı Buluşturdu - Resim : 1

FİLMİN KONUSU NE?

Senaryosunun Patrick Marber tarafından kaleme alındığı film, evlat edinmek isteyen ve bu amaç için karlı bir Avrupa şehrine doğru yola çıkan Amerikalı bir çiftin hikayesini ele alacak.

"What Happens at Night", Martin Scorsese ile Leonardo DiCaprio'nun birlikte çalıştığı yedinci proje olarak bilinirken, Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ise Scorsese'nin yönettiği bir filmde ilk kez kamera karşısına geçecek.

Hollywood'un Efsane İsmi Robert Redford Hayatını KaybettiHollywood'un Efsane İsmi Robert Redford Hayatını KaybettiMagazin
Sadri Alışık Ödülleri 26. Kez Sahiplerini Buldu! Yapay Zekayla Hazırlanan Video DuygulandırdıSadri Alışık Ödülleri 26. Kez Sahiplerini Buldu! Yapay Zekayla Hazırlanan Video DuygulandırdıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Martin Scorsese Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence
Kanserle Mücadele Ediyordu... Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
Frankfurt'tan Galatasaray Maçı Öncesi Skandal karar! Kimse Bunu Beklemiyordu Kritik Maç Öncesi Skandal Karar
Galatasaray Taraftarı Eintracht Frankfurt Maçı Sonrası Yıldız İsme Öfke Kusuyor: Senin Yüzünden Kaybettik! Taraftarlar Yıldız Oyuncuya Öfke Kusuyor
Tüm Biletleri Tükenmişti: Dünyaca Ünlü Sanatçı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'deki Konserlerine Yine İptal Dünyaca Ünlü Sanatçının Türkiye'deki Konserlerine Yine İptal
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor! Tüm Yurdu Saracak: Sel, Dolu, Fırtına... Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor
Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı