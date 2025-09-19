Martin Scorsese Geri Dönüyor! Bu Kez Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ı Buluşturdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden, "Taxi Driver", "Raging Bull" ve "Goodfellas" gibi kült filmlerin yönetmeni Martin Scorsese, beyaz perdeye geri dönüyor. Son olarak "Killers of the Flower Moon" filminin yönetmenliğini üstlenen Scorsese, yeni filmi için çalışmalara başladı.

Deadline'ın aktardığına göre; "What Happens at Night" adlı film, Peter Cameron’ın aynı adlı romanından uyarlanırken, filmin başrollerinde de Oscar ödüllü yönetmenin favori ismi Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence yer alacak.

FİLMİN KONUSU NE?

Senaryosunun Patrick Marber tarafından kaleme alındığı film, evlat edinmek isteyen ve bu amaç için karlı bir Avrupa şehrine doğru yola çıkan Amerikalı bir çiftin hikayesini ele alacak.

"What Happens at Night", Martin Scorsese ile Leonardo DiCaprio'nun birlikte çalıştığı yedinci proje olarak bilinirken, Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ise Scorsese'nin yönettiği bir filmde ilk kez kamera karşısına geçecek.

Kaynak: Haber Merkezi