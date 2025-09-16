Sadri Alışık Ödülleri 26. Kez Sahiplerini Buldu! Yapay Zekayla Hazırlanan Video Duygulandırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk tiyatro ve sinemasının efsanevi ismi Sadri Alışık adına düzenlenen 26. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, hem duygulandırdı hem de başarılara başarı kattı.

Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşen törende, Sadri Alışık’ın 100. yaşı da özel bir bölümle anıldı.

"YENİDEN" SESLENDİ

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Sadri Alışık’ın yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulan özel bir video mesajla izleyicilere "yeniden" seslenmesi oldu. Bunun yanı sıra, hayatını kaybeden sanatçılar ve geçmiş yıllarda ödül almış isimler de özel video gösterimiyle anıldı.

26. HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Töreni

“YÜZÜ ZAMANA HİÇ YENİLMEDİ”

Sanatçının oğlu Kerem Alışık, törende yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babasıyla ilgili anılarını paylaşırken, ödül fikrinin 1996 yılında yazar Selim İleri’nin de katıldığı bir sohbette doğduğunu söyledi. “Sadri Alışık 100 yaşında ama yüzü zamana hiç yenilmedi” diyerek duygusal bir konuşma yaptı.

Sadri Alışık'ın yapay zeka ile yapılan görüntüsü

SİNEMA KATEGORİSİNDE ONUR VE ÖZEL ÖDÜLLER

Bu yıl sinema dalındaki "Onur Ödülleri" usta isimler Suna Selen ve Macit Koper’e verildi.

"Ayhan Işık Özel Ödülü"nün sahibi Barış Arduç, "Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü" ise Mina Demirtaş oldu.

"Büyük Kuşatma" filmindeki performansıyla Alp Öyken, "Erden Kıral Seçici Kurul Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık

DİĞER ÖZEL ÖDÜLLER

"Türker İnanoğlu Vefa Ödülü": İlhan Aslım, Zafer Ayden

"Safa Önal Özel Ödülü": "Turbo" filmi oyuncuları

"AHL Pay Özel Ödülü": "Yurt" filmiyle yönetmen Nehir Tuna

En başarılı oyuncu ödülleri ise şu isimlere gitti:

Kadın Oyuncu: Serpil Gül – Döngü

Erkek Oyuncu: Doğa Karakaş – Yurt

Yardımcı Kadın Oyuncu: Asiye Dinçsoy – Büyük Kuşatma

Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu – Dengeler

Komedi ya da kara komedi dalında ise ödüller şu şekilde dağıtıldı:

Kadın Oyuncu: Nur Sürer – Mukadderat

Erkek Oyuncu: Cengiz Bozkurt

Yardımcı Kadın Oyuncu: Özge Özberk – Takıntılar

Yardımcı Erkek Oyuncu: Osman Sonat – Mukadderat

Tiyatro Kategorisinde Onur Meral Çetinkaya’ya

Tiyatro dalında "Onur Ödülü" usta oyuncu Meral Çetinkaya'ya takdim edildi.

"Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü" ise Tijen Par’a verildi.

Yılın en başarılı tiyatro oyuncuları ise şöyle sıralandı:

Kadın Oyuncular: Gizem Erdem & Esra Ruşan – Yeter

Erkek Oyuncu: Fehmi Karaaslan – Tebdil

Yardımcı Kadın Oyuncu: Dilan Akbulut

Yardımcı Erkek Oyuncu: Berk Ali Çatal

KOMEDİ, KARA KOMEDİ VE MÜZİKAL

Kadın Oyuncu: Çiğdem Yıldız – Büyük Plan

Erkek Oyuncu: Nedim Zakuto – Ölüyor mu Ne?

Yardımcı Kadın Oyuncu: Buse Külekçi

Yardımcı Erkek Oyuncu: Tekin Ezgüteki

