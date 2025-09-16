Sosyal Medyada Dehşet Saçan 'C31K Platformuna Operasyon! 10 Kişi Tutuklandı

Telegram ve Discord'da yer alan ve çok sayıda suça karışan 'C31K' platformuna yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 37 kişi gözaltına alındı. Bu şahıslardan 10'u tutuklandı.

Son Güncelleme:
Sosyal Medyada Dehşet Saçan 'C31K Platformuna Operasyon! 10 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan "C31K" platformu sayısız suça karışırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Platforma yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.

Platformda, başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar olmak üzere, hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret içeren mesajlar, doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, şehit aileleri ve mağdur yakınlarına yönelik hakaret, taciz ve tehdit içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Sosyal Medyada Dehşet Saçan 'C31K Platformuna Operasyon! 10 Kişi Tutuklandı - Resim : 1

23 KİŞİ SERBEST

Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u hakkında '7545 sayılı Siber Kanunu'na muhalefet', 'Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret' ve 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak-yaymak' suçlarından tutuklama kararı verdi. Ayrıca 2 suça sürüklenen çocuk hakkında ev hapsi, 23 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Soruşturma devam ediyor.

Sosyal Medyada Dehşet Saçan 'C31K Platformuna Operasyon! 10 Kişi Tutuklandı - Resim : 2

Çocuk İstismarı, Hayvana İşkence, Tehdit, Taciz... 'C31K'nin Mesajları Kan Dondurdu, 30 Kişi YakalandıÇocuk İstismarı, Hayvana İşkence, Tehdit, Taciz... 'C31K'nin Mesajları Kan Dondurdu, 30 Kişi YakalandıGüncel
Türk Hackerlerden İsrail’e Dijital Şok: Kabine Hacklendi, Tel Aviv AlarmdaTürk Hackerlerden İsrail’e Dijital Şok: Kabine Hacklendi, Tel Aviv AlarmdaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Operasyon Soruşturma
Son Güncelleme:
Kabin Görevlisinin Hayatı Mahvoldu! Uçağın İçinde Kirli Çorap Kokusunu Duydu, Sonrası Korkunç… Kabin Görevlisinin Hayatı Mahvoldu
Şarkıcı Pınar Aydınlar Hakkında Hapis Talebi Şarkıcı Pınar Aydınlar Hakkında Hapis Talebi
Yorgun Mermi Kabusu! 6 Ayda 6 Tane İsabet Etti... Yorgun Mermi Kabusu! 6 Ayda 6 Tane İsabet Etti...
Türkiye’ye Perşembe Müjdesi! Birden Başlayacak Rahat Bir Nefes Aldıracak: Hazırlıklı Olun Türkiye’ye Perşembe Müjdesi
ÇOK OKUNANLAR
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Altında Yeni Rekor! Gözler Yarına Çevrildi, 5 Bin Lirayı Aşar mı? Altında Yeni Rekor
Sevilen İçeceklerde Ani Ölüm Riski Ortaya Çıktı! Bütün Marketlerde Satılıyordu, Yasaklama Tartışması Başladı Sevilen İçeceklerde Büyük Tehlike! Ani Ölüm Riski Var! Yasaklama Tartışması Başladı
'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler İş Vaadiyle Kandırıp 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler